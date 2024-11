È Pinamonti il trascinatore del Genoa: suo il primato per partecipazione ai gol di squadra in Serie A

Genova. Dopo la partenza di Retegui, Gilardino aveva bisogno di un attaccante di ruolo per farlo diventare un punto di riferimento offensivo in termini di presenza all’interno dell’area di rigore, smarcamento e tenuta della palla per alzare il baricentro della squadra. E così il tecnico rossoblù ha indicato sin da subito Andrea Pinamonti come suo profilo ideale tra le possibilità che offriva il mercato.

Inizialmente è stato riaccolto a Genova tra lo scetticismo, vista la precedente esperienza in rossoblù non entusiasmante, e la curiosità di vedere quanto avrebbe inciso in una rosa con poche alternative in avanti. Al momento, come sottolineano i numeri, il classe 1999 è determinante per il Genoa. Secondo le statistiche stilate da Transfermarkt, Pinamonti è infatti il calciatore con la maggior partecipazione ai gol di squadra di tutta la Serie A: le reti del Grifone sono 9 e lui ha un contributo del 44,4% con un suo assist e 4 gol messi a segno.

“Un giocatore che ho voluto fortemente. È forte, conosce la categoria e dà sempre qualcosa anche quando non fa gol”, questo l’ultimo endorsement di Gilardino che risale a settimana scorsa, quando il Genoa è riuscito a riacciuffare il Como con la rete di Vogliacco sull’assist proprio del numero 19.

Dopo la sosta al Ferraris arriverà il Cagliari dell’ex Davide Nicola. Una sfida molto delicata siccome le due compagini si trovano entrambe a 10 punti, con il terz’ultimo posto distante un solo punto. Il Genoa attende di recuperare i suoi infortunati, tra cui Vitihna che sta iniziando a lavorare nuovamente con il pallone. Poi c’è sempre da considerare la carta Mario Balotelli che, se rimesso in forma e con le giuste motivazioni, può essere certamente d’aiuto. Ma il jolly nel mazzo di Gila, in questo momento, è sempre più Andrea Pinamonti.