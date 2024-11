E-commerce Revolution: venerdì al Talent Garden giornata di formazione per le imprese genovesi

Genova. Seppia, agenzia di comunicazione e consulenza strategica, organizza il 15 novembre 2024 l’evento E-commerce Revolution, un’intera giornata di formazione e confronto pensata per le piccole e medie imprese genovesi che desiderano sviluppare un canale di vendita online efficace e competitivo.

L’evento si terrà presso Talent Garden Genova, uno degli hub più innovativi della città, e avrà come obiettivo quello di fornire gli strumenti e le competenze necessarie per affrontare la trasformazione digitale. E-commerce Revolution è pensato in particolar modo per le realtà locali che, per motivi diversi, non hanno ancora sfruttato a pieno le potenzialità del commercio elettronico.

Dalle 10 alle 17 esperti e professionisti del settore condivideranno strategie, best practices e tecniche avanzate per il lancio e la gestione di un e-commerce di successo. I partecipanti avranno l’opportunità di esplorare argomenti cruciali come la scelta delle piattaforme di vendita, la gestione logistica, la promozione online, il customer care e la creazione di esperienze utente ottimali.

In un contesto economico sempre più digitalizzato, l’e-commerce rappresenta una leva fondamentale per la crescita delle imprese, ma non tutte le aziende hanno il know-how per implementarlo in modo strategico. E-commerce Revolution vuole colmare questo gap, offrendo una giornata di aggiornamento e networking, pensata per chi desidera innovare senza perdere di vista il proprio territorio e le proprie tradizioni.

L’iniziativa si inserisce in un progetto più ampio di Seppia, volto a sostenere lo sviluppo economico delle PMI genovesi, favorendo la digitalizzazione come motore di crescita. Grazie alla partecipazione di esperti di settore, il workshop si propone come un’opportunità concreta per le aziende locali di avvicinarsi al mondo dell’e-commerce in modo consapevole e strategico.

L’ingresso è gratuito, ma la registrazione è obbligatoria.

Per maggiori informazioni e per iscriversi, è possibile visitare il link dell’evento:

https://seppia-ecommerce-revolution.eventbrite.it