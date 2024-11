Due spacciatori attivi alla Fiumara fermati e arrestati dalla polizia locale

Genova. La polizia locale di Genova ha effettuato due arresti per spaccio di droga. Giovedì pomeriggio il personale del reparto Sicurezza Urbana ha condotto un’operazione nella zona dei giardini della Fiumara.

Fermato un ragazzo in possesso di circa un etto di hashish. Lo spacciatore, cittadino egiziano, era stato visto entrare e uscire da un appartamento già sotto sorveglianza gestito da un altro cittadino egiziano già noto alle forze dell’ordine.

Alla perquisizione, l’uomo è risultato inoltre irregolare sul territorio nazionale e, in seguito al fermo, è stato portato negli uffici della Locale in piazzale Ortiz. La perquisizione domiciliare effettuata nella sua abitazione non ha portato al rinvenimento di ulteriori sostanze.

Un altro giovane è stato fermato nella stessa zona, sempre la Fiumara, in possesso di oltre 800 euro in contanti, somma di cui non ha saputo giustificare la provenienza. All’interno del suo appartamento, perquisito, sono stati rinvenuti 410 grammi di hashish, 215 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, ulteriori prove di attività di cessione di sostanze.

Durante l’operazione, sono stati identificati altri tre uomini di nazionalità egiziana presenti all’interno dell’abitazione, uno dei quali trovato in possesso di circa 30 grammi di hashish. Tutti sono stati condotti presso gli uffici per l’identificazione.

Sentito il Pubblico Ministero di turno, si è proceduto all’arresto dei due soggetti principali, successivamente associati alla Casa Circondariale di Genova Marassi. Il terzo soggetto trovato in possesso di sostanza stupefacente è stato denunciato a piede libero.

“Sono risultati concreti che dimostrano il nostro impegno nel contrasto allo spaccio e la professionalità degli agenti della polizia locale. Interveniamo in particolare nei quartieri più critici, spesso seguendo le segnalazioni dei cittadini: non deve esistere alcuna zona in cui qualcuno possa pensare di gestire attività illecite impunemente. Operazioni come questa mostrano chiaramente che c’è tolleranza zero per chi vuole approfittarsi del nostro territorio. Continueremo a intervenire in modo deciso per riportare ordine nelle aree più delicate della città”, dichiara l’assessore alla Sicurezza e Polizia Locale del Comune di Genova Sergio Gambino.