Due furti in pochi giorni in un ristorante del centro: 52enne bloccato dalla proprietaria

Genova. Aveva preso di mira un ristorante di via San Lorenzo per rubare gli smartphone rimasti incustoditi, ma dopo averla fatta franca una volta ci ha riprovato, a distanza di pochi giorni, ed è stato scoperto e denunciato. Si tratta di un 52enne cittadino algerino, che è stato anche immortalato dalle telecamere del locale.

A chiamare il 112, lunedì alle 20.30, è stata la titolare del ristorante. Sentendo un rumore proveniente dal bar ha notato un uomo che sembrava frugare dietro il bancone. Avendolo riconosciuto come la stessa persona che qualche giorno prima aveva rubato alcuni cellulari suoi e dei dipendenti nel locale, lo ha bloccato e ha chiamato la polizia.

Gli operatori delle volanti dell’upg sono arrivati e hanno chiesto all’uomo, ubriaco e agitato, di fornire i documenti. Lui si è rifiutato ed è stato portato in Questura, dove è stato identificato e denunciato per il tentato furto e per quello dei giorni precedenti.