Dopo la testimonianza in aula della consigliera Ghio la Procura apre un’inchiesta per violenza sessuale aggravata

Genova. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per violenza sessuale aggravata dopo l’intervento fatto in aula ieri pomeriggio a Tursi dalla consigliere comunale Francesca Ghio che rispondendo a un ordine del giorno sul tema della violenza sulle donne ha raccontato la propria esperienza personale.

“Avevo 12 anni, vivevo nel cuore della Genova bene, quando sono stata violentata fisicamente e psicologicamente tra le mura di casa mia” ha detto Ghio, indicando, senza farne il nome lo stupratore, “un dirigente di un’azienda genovese” e spiegando che la violenza si è protratta per molti mesi. (In questo articolo la testimonianza in aula della 31enne Francesca Ghio).

Il procuratore Nicola Piacente ha deciso di approfondire immediatamente la vicenda aprendo un fascicolo sulla base di quanto riportato ieri e oggi da quotidiani online e giornali. In caso di violenza sessuale aggravata (in questo caso dal fatto che la vittima avesse meno di 18 anni), l’inchiesta può essere aperta d’ufficio, senza bisogno di una querela della parte offesa, in cui termini in questo cado sarebbero ampiamente scaduti.

Preliminarmente tuttavia sarà necessario accertare le tempistiche perché il reato potrebbe essere prescritto. Se i fatti sono risalenti al 2006, infatti la prescrizione sarebbe di soli 12 anni. Successivamente diverse normative sono state introdotte modificando e ampliando enormemente i termi della prescrizione, come quella del 2012 che la raddoppia in caso di violenza sessuale aggravata e quella del 2017 che fa scattare la prescrizione dal compimento della maggiore età della vittima, ma si tratta appunto di modifiche intervenute successivamente ai fatti e quindi non applicabili alla vicenda. Diverso sarebbe se la violenza da parte dello stupratore che Ghio ieri ha definito “il vostro bravo ragazzo” si fosse protratta negli anni o abbia registrato episodi più vicini nel tempo.

Proprio per questo la Procura potrebbe sentire la consigliera comunale già nei prossimi giorni. In questo caso il codice Rosso imporrebbe il termine stringente di tre giorni, ma si tratta di una tempistica a tutela della vittima per può trovarsi in una situazione di pericolo immediato. In un caso di questo tipo il o la pm del gruppo fasce deboli a cui nelle prossime ore sarà assegnato il fascicolo potrà decidere anche una tempistica diversa.