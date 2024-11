Discarica abusiva in via del Campasso, area invasa da rifiuti speciali e pericolosi: quattro denunce

Genova. Una discarica di rifiuti speciali e pericolosi è stata scoperta dalla polizia locale in via del Campasso, in un’area affittata a persone che la utilizzavano in modo del tutto abusivo.

Gli agenti del reparto Sicurezza Urbana – Nucleo Tutela Ambientale sono intervenuti mercoledì 20 novembre dopo una segnalazione e hanno trovato nell’area rifiuti Rae, oltre ai già citati rifiuti speciali e rifiuti pericolosi, accumulati e gestiti in totale violazione della normativa in vigore.

Quattro i presunti responsabili individuati sul posto e denunciati, due dei quali tra l’altro con precedenti specifici. Inoltre, è stata fatta una segnalazione all’Ispettorato del Lavoro visto che durante il controllo un quinto uomo risultava lavorare senza alcun contratto di lavoro.

I residenti del Campasso sono purtroppo ormai abituati a situazioni di questo genere. Negli ultimi anni tra via Pellegrini, via Spaventa e la stessa via del Campasso sono stati più volte abbandonati mobili, elettrodomestici, materassi e anche materiale di risulta in strada, e in passato si è discusso della possibilità di installare telecamere apposite per vigilare meglio sulla zona e risalire ai responsabili degli abbandoni.