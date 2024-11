La genovese Denise Muscarà porta la cucina della Liguria sulla tv tedesca

Mainz. Ha aperto le porte della sua casa con vista sul fiume Reno, ha organizzato una cena a base di sapori italiani – di più, liguri – e ha condito tutto con una raffica di sorrisi che hanno conquistato tutti gli spettatori del programma Das Perfekte Dinner.

Denise Muscarà, genovese della Valpolcevera, emigrata ormai diversi anni fa in Germania per amore, è stata tra i protagonisti del cooking reality show in onda sulla rete tedesca Vox-Rtl.

Das Perfekte Dinner è, per intenderci, la versione germanica del format esistente anche in Italia “A Cena da me”, dove alcuni sconosciuti si sfidano tra loro invitandosi a vicenda a cena a casa, proponendo menù ideati e cucinati da loro stessi.

Denise Muscarà, 40 anni, dopo un passato da assistente di volo, oggi dirige una start-up di cosmetica bio-vegan. Ha tre figli e un marito. E’ super sportiva, pratica il triathlon. Quando il lavoro glielo consente, tenta di tornare a Genova e in Liguria.

A Das Perfekte Dinner ha preparato una cena con sapori mediterranei ma con grande attenzione a calorie e bilanciamento. L’antipasto è stato un’insalata di polpo e patate, seguito da un “piatto unico” – un po’ alla tedesca – con orata in crosta di sale, parmigiana di melanzane e gnocchi al pesto serviti come contorno. Come dessert la scelta è ricaduta su un tiramisù ma in versione estiva, più leggera e fruttata.

Come “plus”, Denise Muscarà ha disposto in tavola, per ognuno degli ospiti, un piccolo cadeau: un campione di siero di olio di argan, prodotto realizzato dall’azienda che lei stessa ha fondato insieme ad altre colleghe.