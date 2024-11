Cus Genova: bene la squadra maschile di volley, il basket ed il tennis

Genova. Vittoria per la prima squadra maschile del CUS Genova Volley in Serie B contro Era Volley Project, sconfitta per la prima femminile in Serie D contro Normac AVB. Vittoria per il CUS Genova Basket in Serie C contro Don Bosco Livorno. Successo per il CUS Genova Tennis in Coppa Bonici contro il TC Genova.

VOLLEY. La prima squadra maschile del CUS Genova Volley, guidata da Fabrizio Schembri torna dalla trasferta di Pontedera, nel pisano, con una vittoria importante nel campionato nazionale di Serie B, superando l’Era Volley Project per 1-3. Una sfida combattuta quella del Girone D, soprattutto nei primi tre set, ma i biancorossi sono riusciti a fare la differenza grazie a una prestazione solida. Nell’ultimo parziale il CUS ha preso il largo, chiudendo il match e conquistando tre punti preziosi. Sconfitta ma segnali di miglioramento per la prima squadra femminile, avversario al PalaCUS della Normac AVB. Combattuti i primi tre set tra le Biancorosse di Tiziano Caponi e le avversarie, che fanno definitivamente loro la sfida nel quarto.

Queste le parole di Federico Bargi, pallavolista dei Biancorossi: «Per noi è stato un risultato importantissimo sia per quanto riguarda il nostro obiettivo stagionale, ovvero la salvezza, ma soprattutto per rafforzare il nostro sistema di gioco. In queste ultime due partite siamo riusciti a tirare fuori un qualcosa in più nei momenti di difficoltà, contro avversari che sapevano giocare un’ottima pallavolo e questa, sono convinto, sarà la chiave per fare bene in questo campionato, ovvero imparare a soffrire, rimanendo concentrati e senza mai mollare. Adesso iniziamo la settimana preparandoci alla prossima sfida, che prevede anche il turno infrasettimanale, rendendo sicuramente impegnativi i prossimi giorni. Vi aspettiamo numerosi per darci supporto e divertirvi insieme a noi!».

Queste le parole di Fabrizio Schembri, tecnico dei Biancorossi: «Trasferta a Pisa contro una buona squadra, assolutamente. È stata una partita molto combattuta nei primi tre set, ma finalmente in trasferta siamo riusciti a esprimere la nostra pallavolo e questo ha fatto la differenza, visti i risultati. Nell’ultimo set abbiamo preso il largo e ci siamo portati a casa tre punti fondamentali. Direi che abbiamo sfatato il mito della trasferta dove finora non eravamo riusciti a esprimerci al meglio. Questi tre punti non sono solo d’oro, ma valgono ancora di più e sono sicuro che peseranno tantissimo a fine campionato».

SERIE D/F | GIRONE B

CUS GENOVA VOLLEY vs NORMA AVB 1-3 (25-21; 20-25; 22-15; 16-25)

SERIE B/M | GIRONE D

ERA VOLLEY PROJECT vs CUS GENOVA VOLLEY 1-3 (24-26; 25-20; 23-25; 16-25)

BASKET. Continua la marcia del CUS Genova Basket nel campionato nazionale di Serie C. Gli Universitari di Coach Pansolin conquistano l’equilibratissima sfida contro Don Bosco Livorno al PalaCUS, sesta giornata del Girone A. Primo tempo deciso da parte degli Universitari, che rispondono all’iniziale break toscano mettendo il muso avanti all’intervallo sul +7, toccando anche il +10. Al rientro in campo i livornesi si rifanno sotto, superando i padroni di casa nel parziale del terzo quarto e trovano perfino il vantaggio a tre minuti dal termine. Cussini che però mantengono la lucidità, trovando i due decivi tiri liberi di Riccardo Pasqualetto a 12 secondi dal termine. Record di 6-5 per il CUS, secondo insieme a CUS Torino, dietro a Savigliano e Campus Piemonte.

Queste le parole di Marco Casucci, cestista dei Biancorossi: «È stata la partita che ci aspettavamo. Affrontavamo una squadra giovane che corre molto, e siamo stati bravi a imporre il nostro ritmo, riuscendo a tenerli a un punteggio molto basso. Questo ci ha dato lo slancio per restare avanti per quasi tutta la partita. È stato un avvio di stagione molto intenso e, per ora, abbiamo perso solo una partita, la scorsa contro Gino Landini, a sei secondi dalla fine, nonostante fossimo in vantaggio di un punto. Direi che il nostro è stato quindi un ottimo avvio di stagione».

Queste le parole di Giovanni Pansolin, capo allenatore dei Biancorossi: «È stata una grande vittoria, abbiamo giocato una partita molto solida e la prova è la prestazione difensiva. Loro sono una squadra che spesso flirta con i 90 punti e noi li abbiamo limitati a 54. Questa è stata la chiave. Un altro aspetto importante è che siamo riusciti a giocare in dodici, una cosa difficilissima ma necessaria contro una squadra che impone un ritmo e un modo di giocare molto dispendioso. La nostra panchina è stata fondamentale, con giocatori che sono entrati e hanno fatto la differenza in vari aspetti del gioco. Questa vittoria è stata davvero un risultato di squadra. La sconfitta di Spezia poteva lasciare strascichi, visto che eravamo avanti a sei secondi dalla fine, ma non è stato così. Devo fare i complimenti a tutti per la solidità mentale e la concentrazione dimostrata. Ora ci aspetta la capolista Savigliano, vediamo cosa succede».

SERIE C/M | GIRONE A

CUS GENOVA BASKET vs DON BOSCO LIVORNO 56-54 (17-14; 18-14; 12-16; 9-10)

CUS GENOVA BASKET: Canepa 11, Pasqualetto 10, Casucci 10, Galluzzi 8, De Censi 5, Vallefuoco 4, Caversazio 4, Provenzano 4, Ferraro 2, Petruzzelli, Esposito, Pittaluga. Coach: Pansolin.

DON BOSCO LIVORNO: Paoletti 18, Deri 8, Baroni 7, Marinari 6, Dadomo 5, Crocetta 4, Balestreri 2, Di Sacco 2, Pacitto 2, Spinelli, Deliallisi n1, Cristofani ne. Coach: Di Manno.

TENNIS. Vittoria netta per il team del CUS Genova Tennis impegnato in Coppa Bonici. Successo per 3-0 in casa contro il TC Genova maturato grazie alle due vittorie di Alessandro Costa e Mattia Paiardi nei singoli, seguite dal successo della coppia composta da Alessandro Costa ed Enrico Polverosi nel doppio.

COPPA BONICI

CUS GENOVA TENNIS vs TC GENOVA 3-0