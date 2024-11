Caos nella kebaberia: 21enne tenta di rubare il fondo cassa e aggredisce il titolare

Genova. Un 21enne è stato arrestato dalla polizia dopo avere provato a rapinare una kebaberia e avere aggredito il titolare che lo ha scoperto.

È successo venerdì in via Cornigliano, a intervenire due equipaggi dell’Upg e del commissariato Centro. Stando a quanto ricostruito il giovane, dopo avere cenato, si è diretto verso la cassa e ha tentato di aprirla per prendere il denaro.

Non riuscendoci ha minacciato il proprietario con una bottiglia di vetro che gli ha poi spaccato sulla spalla. Prima di uscire ha afferrato due sgabelli e li ha scagliati verso il bancone.

Al loro arrivo i poliziotti sono riusciti a bloccarlo e, dopo averlo portato in questura, lo hanno trasferito nel carcere di Marassi.