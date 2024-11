Cornigliano, presentata la scuola di italiano per stranieri: “Integrazione ed emancipazione”

Genova. E’ stata presentata nel tardo pomeriggio di ieri presso la sede della Camera del Lavoro di Genova in via San Giovanni d’Acri 6 a Cornigliano, la nuova scuola di italiano per stranieri. La scuola, fortemente voluta e sostenuta da Cgil, Anpi, Centro di Documentazione Logos e Scuola d’Italiano per stranieri, sarà attiva in Camera del Lavoro il lunedì e il giovedì “Cornigliano è un quartiere operaio dove è molto forte la presenza di stranieri: attivare questa scuola per noi significa aiutare i processi di integrazione e manifestare la nostra solidarietà non solo a parole ma anche con strumenti concreti di emancipazione e crescita individuale e collettiva peraltro propri dell’attività sindacale – commenta Igor Magni Segretario Generale della Camera del lavoro di Genova.

A studentesse e studenti sarà proposto un test di valutazione delle loro conoscenze della lingua italiana in modo da formare classi omogenee e una volta al mese sarà proposta una lezione in esterna per mettere in pratica nella realtà del quartiere quello che si è appreso in classe.

“Da sempre l’istruzione è una delle rivendicazioni sindacali. Non a caso la Cgil è stata tra i protagonisti del percorso di mobilitazione che negli anni settanta ha portato alla conquista della legge sulle 150 ore che garantisce il diritto allo studio a chi è studente lavoratore – conclude Magni – con questa inaugurazione vogliamo aiutare chi fugge da guerre, violenze e fame a costruirsi una vita dignitosa nel nostro Paese” .

“Un fatto concreto ma anche un segnale dalla grande valenza sociale e politica – commenta Domenico Saguato presidente Genovasolidale – La CGIL e le RSU delle aziende genovesi già da tempo sono impegnate nella raccolta, nella distribuzione di generi alimentari, nelle molte scuole di italiano presenti da Quarto a Voltri. Ora la nuova scuola di italiano per stranieri nella sede centrale della Camera del Lavoro a Cornigliano è un segnale chiaro, forte e inequivocabile. Nell’assemblea di inaugurazione molte famiglie di immigrati, molti interventi di volontari: partecipazione, entusiasmo, voglia e orgoglio di rivendicare il proprio impegno. A Genova per la prima volta nella storia più della metà degli aventi diritto non ha votato; ci si domanda perché non si riesca più a far battere i cuori delle persone. Il volontariato ha un cuore che batte forte”

Attraverso collaborazioni esterne con professionisti volontari, si terranno lezioni di orientamento per rendere più chiare le vie legali per ottenere il permesso di soggiorno ed altre questioni pratiche legate alla vita quotidiana. Per le studentesse e gli studenti che intendono affacciarsi al mondo del lavoro sono previsti corsi di italiano tecnico professionale legati alle espressioni più comuni utilizzate nei mestieri e nelle diverse professioni.