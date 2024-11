Da Cornigliano a Pontedecimo, maxi controlli della polizia: oltre 100 persone identificate

Genova. Maxi controlli da parte della polizia di Stato di Genova tra i quartieri di Cornigliano, Sampierdarena, Certosa, Rivarolo, Bolzaneto e Pontedecimo. Venerdì personale del commissariato Cornigliano, insieme con i colleghi del reparto prevenzione crimine, Upg e unità cinofile ha passato al setaccio le zone in cui sono state segnalate più criticità, concentrandosi sui giardini della Fiumara e altre aree teatro di episodi di microcriminalità.

Il bilancio è stato di 100 persone identificate e controllate, sanzioni e arresti. Un uomo di 36 anni è stato arrestato dopo essere stato segnalato mentre cercava di forzare le portiere di alcune auto parcheggiata. Dalle immagini delle videocamere di sorveglianza cittadine gli agenti lo hanno individuato in via Cornigliano, in una zona nota per attività di spaccio, mentre parlata con un giovane ed estraeva qualcosa dalla tasca.

Sono quindi intervenuti immediatamente sottoponendoli a perquisizione personale. Il 36enne, trovato in possesso di mezzo panetto di hashish, un coltello e un bilancino di precisione è stato tratto in arresto per spaccio di sostanza stupefacente. La direttissima sabato mattina.

Alle 20.30 i controlli si sono spostati poi nei giardini della Fiumara, oggetto di numerose segnalazioni da parte dei residenti della zona. Durante il servizio sono stati sottoposti a controllo diverse persone e, con l’ausilio dei cani antidroga, sono state trovate alcune dosi di cocaina nascoste in prossimità di due giovani. A seguito di perquisizione sono risultati in possesso di alcuni grammi di hashish e per questo sanzionati per uso personale di sostanze stupefacenti. A carico di uno dei due, inoltre, è emerso un rintraccio per ricettazione.

Controllate anche le sale slot di via Molteni e via Rela e gli avventori all’interno.