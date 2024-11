Convention Bureau Genova nomina 9 Ambasciatori di Eccellenza

Genova. Martedì 26 novembre 2024. Il Club degli Ambasciatori è un’iniziativa di Convention Bureau Genova nato da un progetto del 2015 e realizzata in stretta sinergia con il Comune di Genova e la Camera di Commercio di Genova al fine di coinvolgere un numero sempre più alto di persone motivate a far convergere congressi e convegni nella nostra città. All’evento saranno presenti le istituzioni locali – con gli interventi del Presidente della Regione Liguria Marco Bucci, del vice Presidente di Camera di Commercio di Genova Alessandro Cavo, dell’Assessore agli Impianti ed Attività Sportive, Turismo del Comune di Genova Alessandra Bianchi e del Presidente di Aeroporto di Genova Enrico Musso – i Soci di Convention Bureau Genova ed altri importanti soggetti del nostro territorio.

I 9 nuovi Ambasciatori si aggiungono ai 15 nominati lo scorso anno ed ai 7 dell’anno precedente formando un numero consistente di personalità di spicco che, grazie al loro prestigio, credibilità, esperienza e contatti, sono portavoce del valore della città e sono in grado di “influenzare” le decisioni nella scelta della destinazione Genova per eventi e congressi di rilievo, per rendere sempre più attrattiva la nostra città nel settore del turismo congressuale.

Le donne e gli uomini che verranno nominati dalla Presidente Ilaria Alzona hanno dimostrato di essere in grado di catalizzare su Genova importanti eventi, congressi e convegni di respiro nazionale ed internazionale con un indotto estremamente significativo per l’economia del nostro territorio.

Saranno nominati Ambasciatori per le cariche ricoperte e per l’impegno dimostrato nell’organizzazione di congressi avvenuti o in programma nei prossimi anni:

Giovanni Berselli

Prof. Ing. Phd. Ordinario di Disegno e Metodi dell’Ingegneria Industriale, Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Ingegneria Meccanica Energetica e Gestionale, Coordinatore del Programma Erasmus e Delegato per le Relezioni Internazionali, Presidente di ASME Italy Section, Affiliated Researcher in Advanced Robotics – Istituto Italiano di Tecnologia, Visiting Scientist – Harvard Medical School e German Space Agency.

Matilde Borriello

Referente Nazionale gruppo di lavoro della Società Italiana di Nutrizione Umana – SINU Education, Specialista in Scienza dell’Alimentazione Coordinatrice Nazionale SINU Scuola Segretario Regionale SINU Liguria, Docente a.c. di Merceologia Alimentare e Legislazione (UNIGE) Docente a tempo indeterminato di Scienza dell’Alimentazione. (IPSEOA M.Polo)

Lucia Del Mastro

Professore Ordinario di Oncologia Medica. Direttore Unità, Operativa Complessa Clinica di Oncologia medica Università di Genova. IRCCS Ospedale Policlinico San Martino -G – Genova

Livia Pisciotta

Professore Associato MED/49 (Scienze Tecniche Dietetiche Applicate), Direttore della Scuola di Specializzazione in Scienze dell’Alimentazione, Coordinatore del Corso di Laurea in Dietistica Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche Università degli Studi di Genova, Medico Chirurgo, Specialista in Scienza dell’Alimentazione, PhD, Dirigente Medico Equiparato e referente Centro Dislipidemie Familiari, UOSD Dietetica e Nutrizione Clinica, IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, Membro del Consiglio Direttivo nazionale della Società italiana di Nutrizione Umana, Professore Associato Università di Genova

Matteo Repetto

Team Manager delle squadre nazionali per Lino Team Ju Jitsu e Judo ASD

Paolo Raia

Managing Director MSC Procurement & Logistics S.p.A.

Gabriele Sabatosanti

Past Direttore Internazionale Lions Club – Presidente Comitato Organizzatore Congresso Nazionale Lions 2024

Maurizio Valle

Full Professor of Electronics – Coordinator of the Teaching Board Member of the Ph.D. course in SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR ELECTRONIC AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING (STIET) Università di Genova

Giorgio Zagami

Explora Journeys Head of Procurement – MCE management Centre Europe