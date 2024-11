Consiglio superiore sanità, Natale (Pd): “Siamo alla farsa, chiederemo a Bassetti come ha selezionato i componenti”

Liguria. “Il Consiglio superiore di sanità ligure sta raggiungendo punte farsesche. Chiederemo la modalità con la quale, essendo un soggetto pubblico, sono stati nominati i tredici professionisti inseriti. Chiederemo al ‘vice assessore’ Bassetti come sono stati selezionati, se c’è stato un coinvolgimento dell’Università o dell’Ordine dei medici, se c’è stato un confronto con i direttori generali. Perché se fosse vero come risulterebbe da alcune nostre fonti che ad alcuni di loro era stata chiesta la disponibilità senza sapere i contorni dell’operazione, sarebbe un fatto gravissimo“.

Così Davide Natale, segretario PD Liguria, commenta le indiscrezioni emerse ieri secondo cui alcuni membri del neonato Consiglio superiore di sanità ligure non sarebbero stati a conoscenza del loro coinvolgimento fino all’annuncio, oppure lo avrebbero appreso solo a ridosso e senza particolari dettagli. Voci che peraltro IVG ieri ha verificato con alcuni diretti interessati, ottenendo più di una conferma.

“La cosa pubblica non è privata e non se ne può disporre a proprio piacimento – tuona Natale – Anche il ‘vice assessore’ Bassetti si accorgerà che è necessario seguire procedure chiare e ben definite. Se avessero voluto fare le cose per bene avrebbero dovuto, prima fare la legge costitutiva del consiglio e poi stabilire le modalità di reclutamento e le funzioni dell’organo per renderlo operativo. Invece, ancora una volta, il centrodestra ha disposto tutto in barba ad ogni regola”.

“Non ci risulta chiaro come questi professionisti possano operare e con che modalità e responsabilità, per questo ne chiederemo conto in consiglio all’assessore e al suo ‘vice assessore'” conclude il segretario del Pd ligure.