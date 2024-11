Consiglio superiore di sanità, alcuni medici non sapevano che ne avrebbero fatto parte

Liguria. Che la Sanità in Liguria faccia discutere lo si sa da tempo. E che sia una “patata bollente“ – definizione data dal neo assessore Massimo Nicolò lunedì scorso durante la conferenza stampa di presentazione della nuova Giunta – non è certo una novità.

Fa discutere anche l’istituzione del consiglio superiore di sanità della Liguria, annunciata proprio dal presidente Marco Bucci, come una novità a livello nazionale.

Tredici i saggi che, scelti e guidati dal professor Matteo Bassetti, avranno il compito di guidare (insieme all’assessore Nicolò) la sanità verso nuove frontiere e di tracciare una via che porti alla risoluzione di alcuni gravi problemi che affliggono la Regione, ormai da troppo tempo. Uno su tutti l‘abbattimento delle liste d’attesa.

Se da una parte però, questo organo ancora non è stato ufficialmente istituito (per quel che concerne Regione Liguria), dall’altra è già oggetto di perplessità. Per il fatto, ad esempio, che alcuni dei tredici medici, da quello che risulterebbe al momento, non sarebbero stati informati del loro coinvolgimento. Alcuni, altresì, lo avrebbero appreso ufficialmente soltanto durante la conferenza stampa di lunedì.

E se da una parte (per onore della cronaca) c’è anche chi è stato informato con largo anticipo, dall’altra c’è chi è stato informato in ritardo, e a chi invece gli è stata chiesta semplicemente la disponibilità nel caso in cui si fosse instituito (senza poi la conferma a tavolo creato).

Tra chi è stato informato in ritardo, e a decisioni già prese, ci sarebbe anche un gruppo di dirigenti medici di primo piano.

Durante la conferenza stampa il neo assessore ha sottolineato che i medici sono stati scelti personalmente da Matteo Bassetti e così la redazione di IVG lo ha contatto telefonicamente (durante la sua presenza a un congresso) per alcuni chiarimenti. E a domanda specifica, se avesse chiamato tutti i medici personalmente per sondare le loro disponibilità e per ufficializzare le decisioni prese al Direttore DIAR malattie infettive di Regione Liguria, ha così risposto: “Non ho nulla da aggiungere in merito alla questione, quello che avevo da dire l’ho riferito lunedì durante la conferenza”.

Lunedì 18 novembre, a poche ore dalla conferenza stampa di presentazione della giunta, era circolata voce che Nicolò avrebbe rifiutato l’incarico di assessore alla Sanità e, tra i motivi, anche quello di una non condivisione di alcune strategie come, appunto, l’istituzione del consiglio superiore di Sanità.