Confartigianato lancia una caccia al tesoro per scoprire la Genova artigiana

Genova. Una caccia al tesoro per scoprire le eccellenze dell’artigianato genovese: Confartigianato dà appuntamento il 7 dicembre per la prima edizione de “Il Tesoro nelle Mani: Scopri Genova Artigiana”. Si tratta di un evento gratuito, aperto a partecipanti di tutte le età, che permetterà ai genovesi di scoprire botteghe, laboratori e creazioni uniche divertendosi.

Dalle ore 15 alle ore 18, grazie alla web app Smart Rogaining, i partecipanti potranno scoprire il mondo dell’artigianato: ad ogni tappa dovranno individuare qualcosa di particolare, scattare un selfie o registrare un video. Durante il gioco, ogni squadra dovrà rispondere a diversi quiz sull’artigianato e la città.

E con Natale alle porte, sarà anche l’occasione per fare una vera e propria “caccia al regalo”: chi vorrà, infatti, potrà acquistare piccoli oggetti fatti a mano o buoni regalo nelle botteghe partecipanti. L’iniziativa di Confartigianato punta proprio a ricordare l’importanza di comprare artigiano in vista delle feste, sostenendo le micro imprese del territorio. I partecipanti potranno vincere premi messi a disposizioni dalle botteghe partecipanti.

Punto di partenza sarà ai Saloni delle Feste di Palazzo Imperiale, dove poi si svolgerà anche la premiazione non appena sarà scaduto il tempo. Il percorso si snoderà dal Centro Storico fino alla zona di Principe, Brignole e la Foce. L’evento è aperto a tutti, ma i posti sono limitati. Per partecipare, è necessario formare una squadra (3-8 persone) e iscriversi subito attraverso il sito https://www.edutainmentformula.com/scopri-genova-artigiana/

«Confartigianato ha deciso di valorizzare e promuovere l’artigianato in vista del Natale trasformando la fortunata iniziativa “Un giorno da artigiano” in una vera e propria caccia al tesoro, per invitare soprattutto chi non conosce le realtà del nostro territorio a scoprirle in maniera divertente. Ringraziamo tutti gli artigiani che stanno aderendo e aderiranno gratuitamente all’iniziativa: sarà un viaggio tra abbigliamento, restauro, vetrerie, ceramiche, oreficerie e imprese del cibo. Presenti anche gli hair stylist, gli impagliatori, i tassisti e i carrozzieri lungo il percorso», commentano Giancarlo Grasso e Felice Negri, presidenti di Confartigianato Liguria e Genova.