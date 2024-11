Concorso letterario “Adesso Parliamo Noi”, da oggi al via il bando “per dare voce alle donne”

Genova. Con l’obiettivo di offrire uno spazio di espressione a tutte le donne, in un periodo storico in cui la violenza continua a opprimerle in ogni ambito sociale, il 27 novembre, la Consulta delle elette del Municipio 5 Valpolcevera aprirà al bando della terza edizione del concorso letterario “Adesso Parliamo Noi”, progetto nato su proposta della presidente della Consulta Michela Alessio.

“Il concorso apre in occasione del 25 novembre e la cerimonia di premiazione si tiene intorno all’8 marzo – racconta Martina Caputo, assessora del Municipio 5 Valpolcevera – Idealmente, il concorso si pone come ponte tra queste due giornate così importanti, aiutando a prolungare l’attenzione sulla questione di genere e non relegarla a due giorni”.

L’iniziativa è un’occasione per riflettere, sensibilizzare e dare voce alle storie e ai pensieri delle donne, promuovendo la loro consapevolezza e resilienza attraverso la loro scrittura.

“L’iniziale scommessa di un concorso letterario partiva dalla volontà di dare uno spazio alle donne che volessero raccontare o raccontarsi, senza necessariamente essere delle scrittrici – dichiara l’assessora alle Pari Opportunità e Politiche Femminili – Oggi, penso che questo concorso sia importante per due motivi: in una dimensione più individuale, consente di conoscersi, sfogarsi, aprirsi e magari anche evadere liberando la fantasia; in una dimensione collettiva, con la lettura di un brano tratto da ogni racconto durante la premiazione, si può vivere un momento di profonda condivisione, riflessione e crescita”.

“La giuria di questa terza edizione è ancora in via di formazione – dichiara ancora Caputo – Nelle scorse edizioni, a rivestire il ruolo di giudice, oltre a me in qualità di assessora, sono state Maria Elena Tramelli, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Teglia, Chiara Ferraris, scrittrice, Martina Bertocchi, scrittrice e vincitrice della prima edizione del concorso, e Sara Tagliente, giornalista”.

Le autrici interessate a partecipare sono invitate a inviare i loro racconti nelle modalità e nei tempi indicati nel bando ufficiale. I principali parametri di valutazione saranno la qualità del contenuto, la padronanza del lessico, incisività dei personaggi e capacità di coinvolgimento.

Per ulteriori informazioni a riguardo, è possibile contattare la Consulta delle Elette tramite il seguente indirizzo e-mail: municipio5consultaelette@comune.genova.it