Concerti, mercatini e cimenti: a Sestri Levante si accende il Natale

Sestri Levante. Sestri Levante dà il via alla “volata” natalizia con un calendario ricco di eventi dedicati a tutte le età, per celebrare le festività in un’atmosfera di gioia, cultura e condivisione.

Il calendario si apre domenica uno dicembre con la rassegna Pane, Olio e Acciughe, un’intera settimana pensata per esaltare le eccellenze gastronomiche e culturali del territorio: appuntamenti dedicati ai sapori della tradizione, momenti di approfondimento e iniziative che valorizzano il legame con la terra e il mare.

Venerdì 6 dicembre si accenderanno invece le luminarie natalizie che illumineranno le vie e le piazze di Sestri Levante in occasione della festa di San Nicolò, patrono della città.

La musica sarà una protagonista del Natale sestrese, con un programma che porterà sul palco artisti di grande livello. Il primo appuntamento è sabato 7 dicembre con “La chitarra di Lucio canta Battisti”, il concerto di Massimo Luca, chitarrista storico del grande cantautore italiano. Il giorno seguente, domenica 8 dicembre, la città offrirà due eventi musicali: nel pomeriggio, un viaggio nella tradizione natalizia con “Natale: pastori, presepi e cornamuse” a cura di Fabio Rinaudo, mentre la sera sarà la volta del grande concerto “Magnificat” di John Rutter, un’opera sinfonica eseguita da cori e orchestre di altissimo livello, tra cui il Gounod Chorus & Orchestra e il Coro Sarzanæ Concentus, sotto la direzione del maestro Paolo Sperandio.

Il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, tornerà il tradizionale concerto della Società Filarmonica di Sestri Levante nella splendida cornice del Convento dell’Annunziata, un appuntamento che ogni anno raccoglie appassionati e cittadini in un’atmosfera di festa e condivisione. A inaugurare il nuovo anno, il 3 gennaio, sarà invece il concerto “Dall’opera allo swing“, che vedrà protagonisti i maestri Andrea Bacchetti e Gian Piero Sobrino per una serata dedicata alla bellezza della musica classica e del jazz.

Le tradizioni più radicate torneranno a unire la comunità con gli attesissimi cimenti invernali: l‘8 dicembre nella Baia del Silenzio e il 26 dicembre a Riva Trigoso, due momenti di festa in cui sport e divertimento si intrecciano per un’esperienza unica. Sempre il 26 dicembre, via Nazionale ospiterà la storica Fiera di Santo Stefano, mentre i quartieri e le frazioni della città si animeranno con iniziative dedicate ai più piccoli, come gli incontri con Babbo Natale e la Befana, previsti per il 5 e 6 gennaio.

Non mancheranno gli spazi dedicati allo sport, con la Notte dello Sport, un evento dedicato alle associazioni sportive locali che vedrà la partecipazione di ospiti importanti, tra cui il campione Alberto Razzetti e alcune delle glorie sportive del territorio.

Sul fronte artistico e culturale, la proiezione della raccolta fotografica dedicata al centenario della stazione ferroviaria, in programma il 7 dicembre, e due mostre di grande interesse: “Totem e Tabù”, a cura dell’associazione Carpe Diem, ospitata nella Sala Riccio del Palazzo Comunale, e “Sestri attraverso gli occhi e le parole”, con fotografie di Emmy Andriesse e testi di Elisabeth Jennings, allestita a Palazzo Fascie Rossi.

Le attività culturali proseguiranno con presentazioni di libri, incontri tematici e letture per bambini e famiglie, grazie agli appuntamenti settimanali di Fantasticamente presso le biblioteche Palazzo Fascie Rossi e del Mare, alle iniziative del MuSel e alle proposte del LabTer, che accompagneranno cittadini e turisti alla scoperta della storia e del patrimonio naturale del territorio.

Infine, non mancheranno le occasioni di shopping natalizio per le vie del centro storico. I mercatini della creatività animeranno ogni weekend di dicembre, insieme alle speciali edizioni del mercatino del libro usato, in programma il 7 e 21 dicembre, e alla pista di pattinaggio in Piazza Bo, dal 6 dicembre al 12 gennaio. Per i più piccoli e le famiglie, il Luna Park in zona Balin sarà aperto fino al 26 gennaio.

Il calendario degli eventi è disponibile presso l’ufficio accoglienza e informazioni turistiche IAT in Corso Colombo e all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune in piazza Matteotti 3.