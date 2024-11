A Cogoleto un nuovo Mondadori Bookstore al posto della storica libreria Fahrenheit 451

Genova. Apre a Cogoleto una nuova libreria a marchio Mondadori. L’inaugurazione è fissata per giovedì 28 novembre alle 16, giornata in cui, a partire dalle 17, il pubblico potrà partecipare al firmacopie di Michela Nodari, scrittrice ed educatrice che vive e lavora a Cogoleto, autrice dei libri illustrati “Un Natale da Elfo” e “Forse non tutti sanno che”.

Il nuovo Mondadori Bookstore prende il posto della storica libreria Fahrenheit 451, che aveva chiuso a settembre. I locali misurano circa 70 metri quadrati, e conta – oltre che sulla stessa “squadra” precedente – su un catalogo di oltre 7.000 titoli, dai grandi classici ai best seller, tra narrativa, saggistica e varia. Una particolare attenzione è rivolta ai lettori più giovani con il format We are Junior, che include giochi didattici e libri illustrati per stimolare la loro fantasia con le storie più curiose e il reparto dedicato al fenomeno dei manga e dei fumetti Just Comics. Ad ampliare l’offerta della libreria sono presenti anche aree dedicate ai #BookTok per le nuove generazioni di lettori, oltre a quelle riservate a cartoleria, giocattoli e gift card.

“Per noi è una grande opportunità aprire un nuovo store insieme a Mondadori, rinnovando e rilanciando l’eredità della storica libreria Fahrenheit 451 che è stata un punto di riferimento culturale di Cogoleto per parecchi anni – ha detto Stefano Adami, affiliato Mondadori Store e gestore di altre sette librerie Mondadori nel Nord Italia – ci impegneremo insieme al suo ideatore Tito Ghiglione, che continuerà a lavorare in libreria, per far sì che il nuovo Mondadori Bookstore continui a essere il pilastro del mondo dei libri in paese”.

Il Mondadori Bookstore di Cogoleto è a servizio dei lettori anche online: i clienti potranno essere aggiornati attraverso le pagine Instagram e Facebook ed entrare in contatto con la libreria attraverso i servizi digitali di Mondadoristore.it per verificare la disponibilità di un libro, ordinarlo, ritirarlo in negozio o farselo spedire a casa, scegliendo da un catalogo di oltre 1 milione di titoli. A disposizione di tutti i clienti anche un servizio di ordine telefonico.