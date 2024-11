Incidente stradale all’alba sulla A10, quattro chilometri di coda tra Pra’ e Aeroporto

Genova. Lunedì mattina difficile sul nodo autostradale di Genova: nel tratto dell’autostrada A10 tra Genova Pra’ e Genova Aeroporto vengono segnalati – alle 7.30 – fino a quattro chilometri di coda a causa di un incidente.

Le code erano di due chilometri alle 7, poco dopo lo schianto, avvenuto tra Pegli e Aeroporto. Nell’incidente, autonomo, ferita una donna di 31 anni, soccorsa da un’ambulanza e dagli addetti di Autostrade.

La donna non è in gravi condizioni ma le operazioni di messa in sicurezza e rimozione del mezzo stanno creando pesanti disagi in quella che è a tutti gli effetti l’ora di punta sulla direttrice ponente – capoluogo.

Traffico intenso, anche a causa del maltempo, sul nodo autostradale e per i mezzi diretti ai varchi portuali.