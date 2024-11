Cittadella di Campi, tornano le visite al rifugio sotterraneo privato più grande del nord d’Italia

Genova. Sabato 23 Novembre 2024 il Centro Studi Sotterranei ripropone una visita commentata al rifugio antiaereo con la presenza dei propri tecnici/esperti, un’opportunità unica per esplorare il passato nascosto di Genova. Il suggestivo ricovero anni ’40 ricavato dentro la collina di Coronata durante la Seconda Guerra Mondiale si articola in varie gallerie che seguono uno schema planimetrico pentagonale per uno sviluppo complessivo superiore al chilometro. Il percorso guidato che dura circa un’ora e mezza si caratterizza per l’ingresso nel più esteso rifugio antiaereo privato di Genova e del Nord Italia, pensato per mettere al riparo il bene più prezioso, la forza lavoro presente nella Società Italiana Acciaierie di Cornigliano (SIAC).

La struttura poteva ospitare ben 4.500 persone. Lungo il percorso sono visibili molte tracce quali scritte originali, graffiti, corpi illuminanti, dotazioni impiantistiche e di sicurezza dell’epoca. Un percorso nel sottosuolo che apre uno spaccato di storia e proietta i visitatori in un vero e proprio viaggio della memoria nel periodo dei tragici e tristi giorni della guerra che ha visto la città di Genova sotto i bombardamenti.

Ecco le modalità di visita: Orari turni mattino (ore 10:00 e 11:30) e pomeriggio (ore14:15, 15:30, 16:15). Presentarsi 20 minuti prima del turno prenotato Liberatoria di responsabilità: presentare in forma cartacea, in sede di visita, la liberatoria compilata e firmata che avrete ricevuto via e-mail dal Centro Studi Sotterranei. Massimo visitatori per turno: n. 20 Durata visita: indicativamente 90 minuti

Per tutte le informazioni sulle modalità di prenotazione seguire il LINK