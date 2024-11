Città Metropolitana di Genova al Forum EMA 2024: “Un impegno per la sostenibilità e l’innovazione”

Genova. La Città Metropolitana di Genova ha partecipato al Forum delle Autorità Metropolitane Europee (EMA) 2024, ospitato dalla Amsterdam Metropolitan Region (AMR) nella città di Zaandstad. L’evento ha riunito rappresentanti di metropoli europee per discutere temi strategici come sostenibilità, governance metropolitana e innovazione, rafforzando il ruolo delle aree vaste nel contesto europeo.

Uno dei momenti centrali del Forum è stato la firma della “European Metropolitan Authorities Declaration”, una dichiarazione politica che impegna le autorità metropolitane europee a collaborare su temi come la transizione ecologica e giusta e l’innovazione inclusiva. La Città Metropolitana di Genova, con l’approvazione del Sindaco Metropolitano, è tra i firmatari, confermando il proprio impegno a contribuire attivamente a queste priorità comuni.

Durante i lavori, la Città Metropolitana di Genova presente con una delegazione tecnica composta dall’Ufficio Europa con l’Ing. Laura Papaleo e dall’Ufficio Patrimonio con l’Arch. Maria Giovanna Lonati, ha attivamente promosso il dialogo con altre autorità metropolitane, con l’obiettivo di creare reti stabili e collaborazioni per futuri progetti strategici in ambito europeo.

Un momento particolarmente significativo della giornata è stata la visita a Clean2Anywhere, una fondazione che incarna i principi dell’economia circolare trasformando materiali di scarto in risorse utili e integrando processi innovativi con soluzioni socialmente inclusive. Questa esperienza ha rafforzato l’impegno della Città Metropolitana per lo sviluppo di politiche sostenibili, ispirando nuove azioni per l’inclusione e il riutilizzo creativo dei materiali anche nel nostro territorio.

Il commento di Claudio Garbarino, Consigliere Delegato al Piano Strategico della Città Metropolitana di Genova: “Partecipare al Forum EMA è un’occasione preziosa per la nostra Città Metropolitana di confrontarsi con altre realtà europee su temi strategici offrendo spunti concreti su come coniugare innovazione, sostenibilità e inclusione sociale. Proseguiremo su questa strada, portando avanti azioni che valorizzino la collaborazione tra enti locali e il contesto europeo per affrontare le grandi sfide del nostro tempo.”