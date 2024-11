Ciclista grave dopo una caduta a Borgo Fornari, trasportato in elicottero al San Martino

Ronco Scrivia. Una brutta caduta per un ciclista a Borgo Fornari, in Valle Scrivia, nella mattinata di sabato 23 novembre.

L’uomo, 55 anni, è caduto autonomamente – non ci sono stati quindi altri mezzi coinvolti – all’altezza di via Braia, non lontano dal bivio per la strada che porta al passo della Castagnola.

Nella caduta il cicloamatore si è procurato un brutto trauma facciale. Inizialmente per lui è scattato il codice rosso, il più grave, poi declassato a giallo.

L’uomo è stato comunque trasportato in elisoccorso, vista la distanza notevole, all’ospedale San Martino di Genova.

Sul posto oltre agli operatori dell’elicottero Drago, ai medici del 118 e a una pubblica assistenza, anche i carabinieri della zona.