Christine Lagarde è a Genova, cena stellata con Renzo Piano

Genova. La presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, è in queste ore a Genova e sabato sera è stata ospite di Renzo Piano a cena nel ristorante stellato The Cook.

La prima donna a capo della Bce, una delle figure più potenti a livello mondiale, e il cui nome in queste ore circola anche per l’Eliseo, ha gustato i sapori della Liguria, valorizzati dalla creatività dello chef Ivano Riccobono, e ha ammirato gli affreschi di Bernardo Strozzi che caratterizzano il locale.

Al tavolo con Christine Lagarde e con il senatore a vita e archistar, il marito di Lagarde, Xavier Giocanti, uomo d’affari marsigliese, e la moglie di Renzo Piano, Emilia “Milly” Rossato, sua collaboratrice alla fondaizone Rpbw.

Poco si sa del motivo della visita di Lagarde, probabilmente un semplice momento di incontro con l’amico che da anni si divide tra Parigi e Vesima. E la cena ha visto alcuni “fuori programma” che hanno unito la storia creativa dell’architetto e la cucina.

Il dessert arrivato in tavola, dopo i menù che rappresentano in tutto e per tutto “l’avanguardia ligure”, era un tableau che raffigurava il Bigo, uno dei simboli del porto antico ma anche della produzione dell’architetto.

Ma non è finita qui: dopo alcune fotografie scattate dal personale di sala – Christine Lagarde e Renzo Piano hanno accettato di buon grado di essere ritratti insieme allo chef Ricchebono e alcuni membri della brigata – il sommelier di sala si è accorto, una volta che i commensali hanno lasciato il tavolo, che Renzo Piano ha disegnato sulla tovaglia alcuni schizzi: un pesce stilizzato e quello che sembrava, appunto, un bozzetto della facciata del Centre Pompidou. Una tovaglia che, manco a dirlo, nessuno oserà lavare.