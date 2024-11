Chiavari, incendio di un tetto nel “caruggio”: intervento dei vigili del fuoco

Chiavari. Paura nel tardo pomeriggio di sabato 23 novembre a Chiavari per l’incendio che ha interessato il tetto di un edificio.

Il rogo è divampato intorno alle 18.30 nei pressi del civico 181 di via Martiri della Liberazione, nel “caruggio”, ossia il pieno centro storico di Chiavari. La notizia è riportata dal sito Levantenews.

Sul posto le squadre dei figili del fuoco di Chiavari e Rapallo. Una persona che abita nel palazzo è stata portata in salvo dai vigili del fuoco e dalla polizia locale.

Non ci sono stati feriti né intossicati. Le cause dell’incendio sono ancora ignote ma si pensa che le fiamme possano essere scaturite da un ponteggio montato sulla facciata del palazzo.

Chiusi in via precauzionale due negozi al piano terra: la pelletteria Alfana e la boutique Baraka. Inaccessibile anche via Martiri della Liberazione.