Rapina e minaccia pensionata sul portone di casa, arrestato un 24enne

Chiavari. Si è avvicinato a una donna che stava tornando a casa, l’ha strattonata, minacciata con un oggetto metallico e poi le ha rubato la borsetta, fuggendo a piedi lungo corso De Michiel. È successo mercoledì sera a Chiavari, a intervenire la polizia di Stato che è riuscita a bloccare e arrestare un 24enne poco dopo i fatti.

Poco prima delle sette di mercoledì sera gli agenti della squadra investigativa del commissariato di Chiavari, impegnati in un servizio di pattuglia in borghese in corso De Michiel, hanno visto un uomo con la testa coperta dal cappuccio correre lungo la strada tenendo una borsa in mano, seguito da una donna anziana che urlava contro di lui. Intuito ciò che era successo lo hanno inseguito e bloccato.

Il 24enne ha subito ammesso di avere rubato la borsetta, e poco dopo l’accaduto è stato confermato dalla pensionata. La donna, sotto choc ma incolume, ha potuto riavere la borsa, mentre il giovane è stato accompagnato in ufficio dalla volante del commissariato nel frattempo intervenuta e trasferito nel carcere di Marassi.