Certosa, picchia la compagna e danneggia l’auto della polizia: arrestato un 32enne

Genova. Ha minacciato e picchiato la sua compagna, per poi dare di matto una volta salito sull’auto della polizia. Protagonista un uomo di 32 anni, nato in Albania ma cittadino italiano, arrestato la scorsa notte dalla polizia.

La chiamata è partita da un appartamento di via Piombelli, sulle alture di Certosa, poco prima delle 5.00. La donna, 25enne di nazionalità straniera, era appena stata aggredita. A quanto risulta non si trattava della prima volta, ma non aveva mai denunciato il suo convivente.

Il 32enne a quel punto ha tentato di opporre resistenza agli agenti delle volanti, che lo hanno fermato per portarlo in questura. Poi, a bordo dell’auto, ha spaccato il lunotto posteriore, procurandosi anche alcuni tagli.

Alla fine il pm ha disposto la custodia in carcere a Marassi in attesa del processo per direttissima che si terrà lunedì mattina. L’uomo, in stato di arresto, deve rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e maltrattamenti in famiglia.