Cep, festa all’Area Pianacci: il nuovo murales per il diritto all’istruzione nell’infanzia

Genova. Mercoledì 20 novembre, dalle ore 16,30 alle ore 18,30 si terrà all’Area Pianacci una festa nell’ambito del percorso sui Diritti dell’Infanzia “Agenda planetaria art 28-29 Dritti all’Istruzione ed Educazione” promosso dal Circolo Arci Pianacci e organizzato da Circolo Arci Pianacci in collaborazione con centro territoriale I Girovaghi, centro di Aggregazione Zenit, centro territoriale I Corsari, Defence For Children Italia, IC Pra’. Alcune attività del progetto rientrano nelle attività promosse dal Patto di Collaborazione tra il Comune di Genova e la Città metropolitana di Lima

La festa per i Diritti dell’Infanzia inizierà, all’Area Pianacci, alle 16,30 e vedrà due ore di attività e socialità. Quest’anno il Pianacci ha scelto il tema del Diritto all’Istruzione ed Educazione, rappresentati nella Convenzione, dall’Art. 28 e 29. La scelta è dovuta alle grandi difficoltà relative alla scuola nel quartiere collinare. Al “Cep” ci sono molte realtà, oltre la scuola stessa, che operano in modo importante contro l’abbandono scolastico, per contrastare la povertà educativa e per una scuola di qualità ed il Pianacci, con questa festa, vuole porre ulteriormente l’accento sul tema dell’istruzione come vero e proprio Diritto al futuro e ad una vita dignitosa.

Le celebrazioni dei Diritti dell’Infanzia e Adolescenza” dice Enrico Testino, Vicepresidente Pianacci e organizzatore dell’evento “sono un’occasione formidabile per continuare a mettere l’attenzione sulle esigenze e…diritti dell’Infanzia. Soprattutto in un quartiere come il Cep dove il tema delle opportunità da garantire a tutti è attuale e non per nulla scontato”

Un nuovo Murales sul Diritto all’istruzione e … la festa

Il tema dei Diritti all’Istruzione è stato fissato alla palazzina centrale dell’Area Pianacci con un nuovo Murales a tema realizzato in questi giorni da Andrea Castagnino, in arte Web 3.

Il nuovo murales, di Web 3 mostra l’immagine di un ragazzino tranquillamente assorto nello studio in mezzo a libri, table, pc… e completa una parete della palazzina affiancandosi a un Murales di Enrico Macchiavello (noto per le sue storiche pubblicità della Ceres) con personaggi festosi e allegramente disordinati.

L’offerta di murales di qualità al Pianacci si arricchisce così di una nuova opera che si aggiunge a quelle presenti in Area Pianacci di artisti nazionali ed internazionali come, Macchiavello, Weik, Mr Wany, ed i genovesi Drina, GiulioGol e BDS Crew. Nella vicina Biblioteca di quartiere, che ospita anche il centro di aggregazione Zenit, sono presenti altri murales, di Drina, sulla lettura, i giovani, i libri.

La festa inizierà, quindi, con la presentazione del nuovo Murales, proseguirà con un gioco tematico sui Diritti, una merenda, e la distribuzione di una brochure, realizzata da Defence for Children Italia, che riporta una presentazione tematica dei Diritti e di tutti gli articoli scritti in breve per una consultazione essenziale. La brochure è arricchita da una serie di foto del fotografo Steve McCurry che ha realizzato una serie di scatti sui bambini/e che sono stati in mostra l’anno scorso a Palazzo Ducale

Il percorso “Agenda planetaria art 28-29 Dritti all’Istruzione ed Educazione” ha previsto la realizzazioni di incontri e confronti sul tema del Diritto all’istruzione con alcuni minori dei centri di aggregazione partecipanti, dell’Area Pianacci, e di una classe di una scuola elementare di Pra’.

Un aspetto particolare di questo percorso è la collaborazione con l’associazione peruviana Asociación de Desarrollo Solidario “Yachay Wasi” di Tablada di Lima.

L’associazione di Lima ha realizzato gli stessi incontri con i minori della realtà sociale promossa dall’associazione che opera in un quartiere della sterminata periferia della capitale peruviana (città sul mare di 11 milioni di persone)

Nei prossimi mesi alcuni gruppi di minori delle realtà partecipanti inizieranno, seguiti da insegnanti ed educatori, una serie di contatti di conoscenza e confronto con i loro coetanei dell’associazione sudamericana

La collaborazione, nata da conoscenze personali di soci del Pianacci, vuole contribuire a dare uno sguardo internazionale alla condizione dei bambini e favorire gli scambi di conoscenza, relazioni. L’educazione e la condizione planetaria oggi mettono a confronto le diverse situazioni ed è interessante permettere a dei bambini e a degli educatori un confronto che parta da contesti diversissime che, però, si confrontano con gli stesso temi, anche se di intensità e modalità diverse.

Inoltre lemigrazioni e le relazioni tra Genova ed il Perù sono, come noto, attive e si fondano su una storia comune intensa.

Questo piccolo percorso è la prima attività realizzata in città di quelle, contenute, e promosse dal Patto di Collaborazione tra il Comune di Genova e la Città metropolitana di Lima. Patto sottoscritto dalle due città nel 2023.