Centro storico, una maratona di pittura no-stop per combattere la violenza sulle donne

Genova. Dalle 17.00 di sabato 23 novembre alle 18:00 di domenica 24 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’associazione ARCI Pepita Ramone, attraverso il progetto Herstory, organizza una maratona di pittura no-stop.

L’evento si terrà presso la sede di Pepita Ramone – in piazza Valoria 3r –, aperta eccezionalmente per tutta la durata della maratona, ore notturne comprese, e coinvolgerà persone che dipingeranno su 25 tele, alternandosi tra loro.

Nel corso della settimana successiva, con le tele verrà creata una mostra-mercato presso il ristorante Kowalski – via dei Giustiniani 3 – e il ricavato verrà interamente devoluto all’associazione Sc’Art per il progetto “Creazioni al Fresco”: questa iniziativa coinvolge le detenute nel carcere di Pontedecimo, intrecciando l’attenzione all’ambiente e promovendo percorsi di inclusione sociale in un processo di ricostruzione di cui si sentano parte attiva.

Nella giornata del 24 novembre, dalle 11.00 alle 19.00, si terrà, inoltre, l’Autumn Market in Piazza Valoria: un mercatino di illustrazione, artigianato ed editoria organizzato anch’esso dall’associazione Pepita Ramone in collaborazione con la libreria Bookowski.