Centro storico, un bando per l’assegnazione del rinnovato immobile di vico dei Fregoso

Genova. È stato pubblicato il bando per l’assegnazione in concessione ad uso associativo dell’immobile comunale sito in vico dei Fregoso 43R.

L’immobile è stato acquisito dal Comune di Genova dopo un avviso pubblico per la ricerca di immobili privati, ed è poi stato seguito redatto un progetto di ristrutturazione. Attualmente sono in corso i lavori, e i locali saranno disponibili e occupabili non prima del 31 marzo 2025.

La procedura a evidenza pubblica prevede la concessione dell’immobile, dotato di tutti gli impianti e sito al piano terra del fabbricato, per un periodo di 6 anni. Il bando è rivolto a quegli enti del Terzo Settore e Rti che, attraverso l’utilizzo in concessione dei locali in oggetto, intendano sviluppare azioni positive sul territorio realizzando attività sociali, culturali, artistiche e/o educative.

La domanda dovrà pervenire, congiuntamente alla documentazione richiesta nel bando, entro il prossimo 23 dicembre. Il bando si può consultare al link https://www2.comune.genova.it/sites/default/files/bando_vico_fregoso.pdf

“I locali di vico dei Fregoso si aggiungono all’elenco dei circa 90 immobili, alcuni dei quali confiscati alla mafia, che negli ultimi due anni e mezzo abbiamo assegnato alle associazioni del territorio con la triplice finalità sociale, culturale e ricettivo-economica – spiega l’assessore comunale al Patrimonio Francesco Maresca – Ciò è stato possibile grazie alla nostra capacità di intercettare fondi PNRR e PINQuA, che abbiamo reinvestito sul territorio, in particolare sul Centro Storico e a Sampierdarena, per acquistare e riqualificare immobili che stiamo progressivamente restituendo alla collettività grazie alla collaborazione e alla sinergia con alcune delle più belle realtà associative genovesi”.

“L’iniziativa rientra nel Piano Integrato Caruggi che, tra i suoi obiettivi, aveva e continua ad avere anche la riqualificazione e rifunzionalizzazione dei piani terra degli stabili del Centro Storico nell’ottica di contrastare l’effetto desertificazione – aggiunge l’assessore comunale ai Centri Storici Mauro Avvenente – Attraverso un uso associativo, che rappresenta l’obiettivo finale del bando, vogliamo far rivivere un altro spazio favorendo la creazione di energie virtuose e di frequentazioni positive”.