In Liguria record di centenari: sono 6 ogni 10.000 residenti

Genova. Si allunga la durata della vita media in Italia, e aumentano di conseguenza anche i centenari. Al primo gennaio 2024 erano 22.552 quelli residenti nel nostro Paese, 677 le persone che avevano più di 105 anni.

La regione che ne ha la concentrazione più elevata è, senza molte sorprese, la Liguria: 61 centenari ogni 100mila residenti, un numero che piazza la nostra regione davanti al Molise (58) e al Friuli Venezia-Giulia (54). Agli ultimi posti ci sono invece Campania, Puglia e Sicilia.

Per la popolazione semi-super centenaria (persone con 105 anni o più) il Molise strappa invece il primato alla Liguria: 3,1 ogni 100mila residenti, mentre la Liguria si “ferma” a 2,4 ogni 100.000 abitanti, al secondo posto. La Basilicata ne conta 2,1 ogni 100.000 abitanti.

A livello italiano i supercentenari (individui di 110 anni e più) ancora in vita al primo gennaio 2024 erano 21, di cui soltanto uno di sesso maschile, e sono più che raddoppiati rispetto al 2009, quando se ne contavano 10. Fino a ottobre 2024 il decano d’Italia ancora in vita ha superato i 110 anni e risiede in Basilicata; la decana, invece, risiede in Emilia-Romagna e, nello stesso mese, ha spento 114 candeline.