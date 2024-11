Caso piazza Manzoni, l’opposizione in Municipio: “Giunta incompetente, poche idee e confuse”

Genova. “Dopo la nostra denuncia l’amministrazione municipale ha rimosso la palizzata, sostituendola con delle transenne. Siamo punto a capo. È chiaro che questa amministrazione ha poche idee e confuse“. Lo scrivono in una nota i consiglieri di opposizione in Municipio Bassa Valbisagno tornando sulla vicenda dell’abbeveratoio di piazza Manzoni – noto come fontana – recintato per questioni di sicurezza con una staccionata in legno poi rimossa dopo le critiche dei cittadini e della minoranza in consiglio.

“La cura del territorio e la tutela dei cittadini non sono una priorità – proseguono gli esponenti di Pd, M5s, Lista RossoVerde, Genova Civica e Noi con Massimo Ferrante -. La scorsa settimana in piazza Manzoni attorno all’abbeveratoio è stata eretta una palizzata in legno su commissione dell’amministrazione municipale. Nei giorni seguenti presidente e giunta hanno riportato diverse motivazioni contraddittorie. Ciò denota come questa amministrazione abbia poche idee e confuse”.

“Come gruppi di opposizione abbiamo subito presentato un’interrogazione a presidente e giunta denunciando come questo intervento fosse inadeguato. Abbiamo chiesto di rimuovere immediatamente la palizzata e di impegnarsi ad attuare un recupero del manufatto storico alla sua funzionalità e fruizione. Venerdì abbiamo effettuato un volantinaggio in piazza Manzoni per informare la cittadinanza. Poco dopo è stata rimossa la palizzata e sostituita dalle care vecchie transenne”.

Lo stesso presidente Angelo Guidi, interpellato da Genova24, aveva definito “infelice” quella soluzione da lui scelta. “Questo fa emergere l’imbarazzo della giunta municipale e denota come la stessa sia incompetente e inadeguata – sostengono i consiglieri di opposizione -. Se non fossero intervenuti i gruppi di opposizione la palizzata sarebbe rimasta in loco per mesi o forse anni. È chiaro – concludono – come la priorità di questa amministrazione municipale non è quella di curare il territorio e tutelare i cittadini, ma di transennare i nostri quartieri”.