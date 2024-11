Casa Fracchia a Bargone, in arrivo 50mila euro per il buen retiro dell’uomo di cultura

Liguria. Sono arrivo 50mila euro – entro la fine del 2024 – per la valorizzazione e la tutela di Casa Fracchia, a Bargone, frazione di Casarza Ligure, nell’entroterra del Tigullio. La decisione è stata formalizzata dal vicepremier e ministro Matteo Salvini, per un intervento complessivo da 202.690 euro. La misura è finanziata con fondi Mit e prevede ulteriori stanziamenti nei prossimi anni.

Casa Fracchia era il buen retiro di Umberto Fracchia, importante intellettuale dei primi del 1900. Toscano di nascita, amava trascorrere il suo tempo libero in questo piccolo borgo della Val Graveglia, all’ombra del monte Treggin, dove vivevano i suoi nonni. Scrittore e giornalista, negli ultimi anni di vita, ne fece luogo assiduo di studio e lavoro.

A Umberto Fracchia è dedicato il premio letterario omonimo che si svolge proprio a Bargone. Nel giardino della casa, un edificio secentesco rurale, tipico della campagna genovese, sono state realizzate opere di land art.

Il restauro di Casa Fracchia a Bargone rientra in un accordo di valorizzazione siglato da Mibact, Agenzia del Demanio e Comune di Casarza Ligure per essere trasformata in centro culturale, luogo di partecipazione e di condivisione aperto ai cittadini, ai giovani e ai turisti.

Secondo quanto previsto dall’accordo, l’intervento di restauro per Casa Fracchia sarà orientato a tutelare l’immagine storica e architettonica dell’immobile, garantendo la conservazione del bene e del giardino pertinenziale, e innestando, nel contempo, tecnologie e impianti innovativi per valorizzare al meglio gli spazi destinati a ospitare funzioni pubbliche dedicate ai cittadini e al territorio, iniziative sociali, culturali e didattiche che possano favorire la promozione dei luoghi di cultura e di diffusione del sapere.

“Il Mit vuole confermare con i fatti la propria attenzione ai territori” ha detto Salvini. Espressioni di soddisfazione anche dalla senatrice ligure della Lega Stefania Pucciarelli e dal gruppo della Lega in Comune a Genova: “La Lega al governo dimostra ancora una volta il suo impegno per la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione turistica con un occhio di riguardo alla crescita e alla tutela delle realtà locali. Interventi concreti che rafforzano l’identità culturale e il benessere della nostra comunità”.