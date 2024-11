Il Carlo Felice cerca figuranti per l’opera “Il cappello di paglia di Firenze”: come candidarsi

Genova. La Fondazione Teatro Carlo Felice cerca figuranti uomini per l’opera “Il cappello di paglia di Firenze”, tra le più celebri opere di Nino Rota, in scena dal 13 al 17 dicembre.

La ricerca è rivolta a uomini tra i 20 e i 45 anni, con fisico atletico, che siano disponibili sia per le prove – dal 26 all’11 dicembre – sia per le recite, il 13, 15 e 17 dicembre.

Le prove potranno essere articolate dal martedì alla domenica, mattino/pomeriggio/sera, secondo piano prove fornito dal Teatro. La Fondazione ha diffuso anche il compenso, 855 euro lordi.

Le persone interessate possono richiedere il modulo per la candidatura a produzione@carlofelice.it. I candidati che saranno preselezionati riceveranno invito per la selezione che avrà luogo al Teatro Carlo Felice la terza settimana di novembre. Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri 010.5381380/246, oppure via e-mail all’indirizzo sopra indicato.

“Il cappello di paglia di Firenze” è una farsa musicale in quattro atti. La nuova versione dell’allestimento è della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova in collaborazione con l’Opéra Royal de Wallonie-Liège, diretta da Giampaolo Bisanti con la regia di Damiano Michieletto.