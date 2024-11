Carignano, inaugurata una casetta bookcrossing “per ricreare uno spirito di condivisione e socializzazione”

Genova. Una nuova casetta bookcrossing immersa nel verde dei giardini antistanti la Parrocchia del Sacro Cuore ospiterà uno scambio di libri per tutti i cittadini di Carignano. La struttura è stata inaugurata oggi, 26 novembre, dal Municipio 1 Centro Est, in Piazza Rocco Piaggio.

L’iniziativa è stata realizzata con il Civ di Carignano di Confcommercio con il contributo degli studenti della Fondazionne Cif di Borzoli. “È un’iniziativa che coltiviamo da molto tempo – sottolinea Marco Iacono, presidente Civ di Carignano – e ora, grazie ai ragazzi del Cif che hanno costruito materialmente la nostra idea, il quartiere avrà una libreria a cielo aperto”.

“Il progetto nasce certamente per incentivare la cultura – afferma Andrea Carratù, presidente del Municipio 1 Centro Est–, ma punta anche alla riconquista della fiducia reciproca, in quanto il meccanismo di scambio dei libri è libero ed esente da controllo”. L’obiettivo è quello di “ricreare uno spirito di condivisione e socializzazione per i piccoli, ma anche per gli adulti, che ritornano un po’ bambini”, spiega Daniela Marziano, vicepresidente del Municipio 1 Centro Est e assessora, tra le altre cose, a promozione sperimentazioni culturali e artistiche.

Secondo Iacono, “questa casetta di bookcrossing è importante soprattutto per i bambini: oggi, nell’epoca dello smartphone, il libro passa in secondo piano. In questo modo – continua il presidente Civ Carignano –, si incentiva l’utilizzo del libro, stimolato dal gioco di sceglierne uno da leggere e lasciarne un altro da condividere col quartiere”.

Come spiega Marziano, questa iniziativa ha dato l’opportunità di creare un presidio territoriale: “sono manufatti che abbelliscono i quartieri e li rendono più colorati”. Nel Municipio 1 Centro Est, “questa è la prima casetta bookcrossing che viene installata – continua l’assessora –, ma a breve ne sorgerà un’altra dentro la Casa nel Parco nel quartiere del Lagaccio”.

“Come Civ Carignano – dichiara ancora Marco Iacono –, abbiamo intenzione di installare un’altra casetta bookcrossing nel quartiere di Carignano”. La casetta, come informa Iacono, è già pronta e in attesa di tutte le autorizzazioni per l’installazione.

Tramite questo progetto si è creata una sinergia tra pubblica amministrazione, rappresentanti di categoria e associazione del territorio: “è lo spirito del nostro Municipio – spiega Daniela Marziano –, creare una sinergia con gli abitanti per raggiungere un unico obiettivo, in questo caso, quello di creare una libreria a cielo aperto da condividere con il quartiere”.