Capotreno accoltellato su un regionale mentre verifica i biglietti: traffico ferroviario bloccato

Genova. Poco dopo le 13, presso la stazione di Rivarolo, un capotreno delle Ferrovie dello Stato è stato accoltellato su un treno regionale diretto a Busalla.

La notizia è stata confermata dai carabinieri e dallo staff di Fs: secondo le prime informazioni, l’uomo, di 44 anni, stava procedendo con la verifica dei biglietti dei viaggiatori, quando è scattata l’aggressione da parte di una coppia di persone probabilmente di origine nordafricana forse priva del titolo di viaggio.

Immediato l’intervento delle forze dell’ordine: i carabinieri, intervenuti con il reparto radiomobile, grazie alla descrizione fornita dagli altri passeggeri, mentre altre pattuglie circondavano la zona limitrofa, sono riusciti a individuare la coppia di aggressori, fermandoli.

Nel frattempo i medici del 118 hanno medicato sul posto la vittima, per poi trasportarla in codice rosso al pronto soccorso del Villa Scassi. Secondo le prime informazioni, l’uomo è stato ferito alla spalla sinistra, per fortuna non in profondità: non sarebbe in pericolo di vita, ma sono ancora in corso gli accertamenti del caso.

Sulla tratta il traffico ferroviario è rallentato in direzione di Busalla. Fino alle 14.30 il treno è rimasto a disposizione dell’autorità giudiziaria. “Sin da subito l’azienda – comunica FS – sta seguendo l’evolversi della situazione e si è attivata per fornire al dipendente tutto il supporto necessario”.

