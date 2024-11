Riqualificazioni piazza Sarzano e via di Sant’Agnese: i cantieri cancellano posti auto e moto

Genova. Nuovi cantieri in arrivo per la manutenzione straordinaria di strade e piazze del centro città finanziata dai soldi del Pnrr. Prosegue infatti il progetto di riqualificazione di piazza Sarzano e delle aree limitrofe il quale prevede il rifacimento della pavimentazione e il restauro delle mura storiche della zona.

Per fare ciò, è stata prevista l’apertura di una nuova area cantiere nella parte terminale di via Eugenia Revasco, la strada che immette direttamente nella storica piazza, con la contestuale cancellazione di una quarantina di posti moto. Sarà una sospensione temporanea, prevista dal prossimo 18 novembre fino al 31 maggio 2025, vale a dire sei mesi. Il cantiere interviene nell’ambito dei progetti Pinqua – Programma innovativo della qualità dell’abitare – ed è finanziato con poco più di 3,5 milioni di euro in arrivo dal Piano Nazione di Ripresa e Resilienza.

Schema simile per il cantiere per la riqualificazione di via di Sant’Agnese e la relativa piazzetta che sorge tra largo Zecca e piazza dell’Annunziata: i lavori prevedono interventi di rifacimento della pavimentazione e richiedono una canterizzazione “sparsa” a causa delle dimensioni dei vicoli coinvolti. Buona parte delle attrezzature, infatti, saranno dislocate in piazza Bandiera al posto di almeno sei di stalli di sosta dell’isola azzurra presente in loco. In questo caso le lavorazioni, già partite, dovrebbero terminare entro i primi giorni del prossimo febbraio.