Corso Europa, tre mesi di lavori per il marciapiedi crollato: una sola corsia verso levante

Genova. Si prevedono tre mesi difficili per la viabilità di corso Europa, una delle arterie viarie più trafficate della città e che unisce il centro di Genova con tutto il levante. Dopo il crollo del marciapiede avvenuto lo scorso giugno in zona Quinto e dopo gli interventi di messa in sicurezza urgenti, è infatti pronto a partire il cantiere che ricostruirà tutto il percorso pedonale, interferendo però con il traffico urbano.

I lavori saranno eseguiti da Aster, e il nuovo cantiere, partito oggi, dovrebbe terminare entro il 28 febbraio, secondo le previsioni di oggi, per quindi tre mesi di lavori e disagi. “L’esecuzione della nuova fase lavorativa in esame comporta una estensione in larghezza dell’area di cantierizzazione – si legge nell’ordinanza del settore mobilità del Comune di Genova – con ulteriore parziale invasione della carreggiata con direzione levante del Corso Europa, fino ad occupare interamente la corsia esterna in fregio al tratto del marciapiede da ripristinare“. In altre parole, in direzione levante, lungo il cantiere si viaggerà con una sola corsia.

L’imbuto si troverà quindi tra la Via Monte Moro di Quinto e la Via Moglia, solo per chi viaggia in direzione di Nervi. A complicare la situazione il limite dei 30 Km all’ora e l’obbligo per i pedoni di passare dall’altra parte della strada, come già successo in questi mesi post incidente.