Si perde sulle alture del Righi, il cane Attilio salvato dai vigili del fuoco grazie a una mobilitazione

Genova. Una donna lo ha sentito abbaiare e guaire disperatamente nella zona dell’Ostaia de Barecche, al Righi, e ha chiamato i vigili del fuoco. Alla fine, grazie al suo interessamento, il cane Attilio ha potuto riunirsi alla famiglia, che lo cercava dal mattino.

Attilio si era allontanato venerdì dai padroni sul monte del Righi e aveva fatto perdere le sue tracce. Immediata la chiamata al 112, e grazie al punto fornito dal collare GPS e alla segnalazione di una escursionista che ha sentito un cane abbaiare disperatamente (e che ha chiesto indicazioni su come comportarsi sui gruppi social), la squadra dei vigili del fuoco è riuscita a individuare il cane nella zona compresa fra il valico di Trensasco e la ferrovia Genova-Casella.

Esausto, ma in buone condizioni, Attilio è stato tratto in salvo trasportandolo in spalla, fino al ricongiungimento con il padrone, che lo aspettava sulla strada carrabile.