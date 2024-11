Campionato di Pandolce Genovese Basso, tutto pronto per la finalissima

Genova. 50 pandolci amatoriali si sfideranno a colpi di canditi e ingredienti segreti; 50 storie di famiglia, di ricette tramandate spesso oralmente e profumi di tradizioni casalinghe si metteranno alla prova sotto gli attenti occhi dei pasticceri di Confcommercio e di Cna.

Un evento, giunto alla seconda edizione, che vuole celebrare il pandolce come simbolo di un’intera Città, dalla sua storia alla sua tipicità; prodotto ormai sdoganato nella stagionalità e reso fruibile durante tutto l’anno. Il pandolce vedrà riconosciuti diversi traguardi nella sostenibilità, nella nutrizione adatta a grandi e piccini e, in questa manifestazione interamente dedicata, il pubblico degli amatori e aspiranti pasticceri scoprirà il miglior prodotto per il 2024.

Il Campionato di Pandolce Genovese Basso, inoltre, porterà con sé storia gastronomica e tradizione, partendo dalle scuole: saranno infatti premiati 7 Istituti di Scuole Primarie della Provincia di Genova che hanno partecipato al concorso letterario “O Pandoçe”, grande novità di questa edizione. Gli studenti presenteranno opere inedite in rima, musicate, video o prosa, che una giuria di esperti valuterà attentamente. I premi saranno consegnati da Franco Bampi, Presidente dell’Associazione di cultura genovese “A Compagna”. La classe prima classificata vincerà una masterclass di pasticceria. Tutti gli istituti che si sono candidati al concorso saranno premiati.

Un occhio attento però va anche volto al futuro, infatti gli istituti Alberghieri Marco Polo e Bergese hanno indetto un concorso interno tra i pasticceri del domani e il migliore di ciascun istituto verrà premiato durante la finalissima del Campionato al Palazzo della Borsa, dalle ore 17.00.

La giornata dedicata al Campionato si articolerà tra i laboratori di Iscot Liguria (la scuola di panificazione di Confcommercio Genova in via Granello), dove i concorrenti metteranno letteralmente le mani in pasta sotto la sapiente supervisione dei pasticceri di FIPE-Confcommercio e CNA alle degustazioni di pandolce presso i locali del MOG, dove la giuria raccoglierà e valuterà tutte le produzioni, fino alla finalissima al Palazzo della Borsa. Durante questa fase conclusiva, la giuria istituzionale, formata da esponenti delle istituzioni locali, giornalisti, blogger e gastronomi, procederà alla valutazione dei 10 pandolci finalisti, alternando momenti di intrattenimento a cura del giornalista Marco Benvenuto, dell’attore Marco Rinaldi, storico volto della comicità genovese, e del mago Gabriele Gentile, reduce dai successi di Raiuno.

Dice Alessio Piana, Assessore alle Attività Produttive di Regione Liguria: “Anche quest’anno Regione Liguria ha sostenuto un’iniziativa che, sin dalla sua prima edizione, ha avuto un grande successo di partecipazione. Ringrazio Confcommercio e CNA Genova per continuare a valorizzare e salvaguardare, anche grazie al Campionato di Pandolce Genovese Basso, i prodotti tipici del nostro territorio”.

Continua Paola Bordilli, Assessore al Commercio del Comune di Genova: Con questa seconda edizione del Campionato di Pandolce Genovese Basso vogliamo dare continuità a una manifestazione di successo che celebra una delle eccellenze gastronomiche della nostra città e che sosteniamo con convinzione. Un’eccellenza che per noi genovesi è legata a doppio filo con la nostra tradizione, con i profumi e i sapori, con le ricette che si tramandano da generazioni. Un’eredità che quest’anno sarà portata avanti anche dai bambini delle scuole primarie, che sono sicura ci aprirà una finestra magica sulle tradizioni di famiglia e soprattutto sul comprendere come il pandolce sia un prodotto utilizzabile lungo tutto l’anno”.

Dice Maurizio Caviglia, Segretario Generale della Camera di Commercio di Genova: “Il fattore importante, in manifestazioni come il Campionato del Pandolce Genovese Basso, è la capacità dell’evento e del prodotto. Infatti, una tradizione strettamente locale come quella del pandolce racchiude in sè una potenzialità sul mercato nazionale e internazionale enorme. È grazie ad attività come il Campionato, che vedono la sinergia vincente tra Enti e Associazioni, che nascono possibilità concrete di approccio delle tipicità genovesi verso i mercati esteri”.

Sottolinea Paola Noli, Presidente CNA Genova: “Vogliamo divulgare questa tradizione tipica, genovese e ligure, con l’auspicio di coinvolgere un pubblico sempre più ampio. Desideriamo che questa “sfida” oltre che portare ricadute positive sulle imprese del settore, diventi un ulteriore veicolo per la promozione del nostro territorio che ben si presta ad offrire esperienze turistiche legate alla cultura gastronomica. Questa manifestazione è nata soltanto l’anno scorso per valorizzare e fare conoscere oltre i confini regionali uno dei dolci iconici del nostro territorio. Lo scopo dell’evento è appunto la diffusione di una tradizione gastronomica tipica e preziosa, per storia, tecnica e produzione, mediante il coinvolgimento di amatori e dilettanti pasticceri. L’edizione 2024, nonostante sia solo la seconda, vede una crescita considerevole sia nel numero di partecipanti sia nell’organizzazione della “sfida” e degli eventi collaterali.”

Prosegue Alessandro Cavo, Presidente Confcommercio Genova: “Siamo orgogliosi di dare vita alla seconda edizione del Campionato di Pandolce Genovese Basso, un evento che celebra non solo un dolce, ma un vero e proprio simbolo della nostra cultura e tradizione genovese. Questo Campionato riunisce e valorizza le competenze dei nostri pasticceri di Confcommercio, che con dedizione e passione tengono vivo il gusto autentico del pandolce basso e la sua storia, rendendo questa giornata un’occasione unica per tramandare e condividere un patrimonio culinario che appartiene a tutti i genovesi. Quest’anno si è scelto di dare ampio spazio anche ai giovani, con un concorso letterario nelle scuole primarie e una competizione interna agli istituti alberghieri. Iniziative come queste sono fondamentali, perché crediamo fermamente che il futuro delle nostre tradizioni passi proprio dalle nuove generazioni, che porteranno avanti e rinnoveranno l’arte del pandolce. La nostra sfida è quella di rendere il pandolce un ambasciatore della nostra città in termini di autenticità, qualità e sostenibilità, un prodotto che possa essere apprezzato e gustato tutto l’anno. L’iniziativa di Confcommercio non è solo una celebrazione, ma un invito a tutti a riscoprire il valore delle tradizioni e delle storie familiari che si celano dietro ogni ricetta, promuovendo una gastronomia che parla di genuinità, di passione e di cura per il territorio. Ringrazio tutti coloro che, anche quest’anno, hanno reso possibile questo evento, dai nostri straordinari pasticceri agli esperti della giuria, fino ai ragazzi delle scuole e alle famiglie che porteranno il calore della loro tradizione. Il pandolce è il dolce di Genova, e con questo campionato vogliamo riaffermare la sua importanza nella vita della nostra comunità e il legame profondo che ci unisce a questa terra.”