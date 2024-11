Campionati a squadre: il Park Genova raggiunge la semifinale in Serie A1 maschile

Genova. Domenica fantastica per il Park Tennis Genova. La formazione maschile di capitan Gianluca Naso conquista, con una giornata d’anticipo, la qualificazione alle semifinali del campionato di serie A1 a squadre. Vittoria per 4-2 al termine di una combattutissima sfida interna con Eur Sporting Roma e primo posto blindato dati i 5 punti di vantaggio su Selva Alta, avversario nell’ultima partita casalinga di domenica prossima. La formazione femminile di capitan Giorgia Buchanan mette a segno la prima vittoria stagionale per 3-1 in casa del quotatissimo TC Palermo vicecampione d’Italia.

Il primo incontro vede Marius Copil cedere a Kiliam Feldbausch per 6/4 6/2. Anche Massimo Giunta è un osso duro da rodere ma Matteo Viola cresce alla distanza: perso il primo set al tie break, sale in cattedra e chiude il match (6/1 6/3) a suo favore con una netta superiorità. Basta un’ora a Gianluca Mager per piegare la resistenza di Lorenzo Giustino per 6/2 6/3. Grande forza di reazione anche per Luigi Sorrentino: sotto 2/6, con il sostegno del pubblico cambia verso all’incontro che lo vede, al termine, festeggiare (6/3 6/2) contro Niccolò Ciavarella. Nei doppi il decisivo successo per Mager e Copil arriva al supertiebreak: dopo aver vinto il primo set per 6/4 subiscono il ritorno di Giustino e Minighini /6/4) prima di imporsi per 10/7. Ininfluente il successo di Giunta e Deldbaush per 6/4 6/0 su Naso e Ceppellini.

“Siamo molto contenti per questo primo traguardo conseguito, a maggior ragione dopo aver affrontato incontri tostissimi come quelli con l’Eur – sorride Naso – C’eravamo prefissati l’obiettivo di giocare i playoff e sono felice per la dirigenza, per i soci e gli sponsor che ci sostengono. Mager, anche oggi, è stato determinante: sta onorando alla grande la maglia nel suo ultimo anno da vivaio con una forte motivazione condivisa con tutto il gruppo. L’arma in più? L’esperienza e la possibilità di schierare una formazione più offensiva”.

Tre maratone nei singolari del Park Tennis femminile. Anne Schaefer supera Giorgia Pedone nel primo set al tie break (8/6), perde in egual modo il secondo e porta a casa il punto per il ritiro dell’avversaria sul 3/2 a suo favore. Cristiana Ferrando lotta in maniera serrata su ogni palla ma alla fine non riesce a superare Irina Fetecau, vincitrice per 6/3 3/6 6/4. Il punto del 2-1 lo firma Anita Bertoloni con il 6/3 3/6 6/2 rifilato a Virginia Ferrara. La straordinaria impresa la confezionano, in doppio, Schaefer e Bertoloni che vincono al super tie break contro Fetecau e Ferrara (4/6 6/4 12/10). Il 3-1 finale permette al Park di scavalcare in classifica le campionesse d’Italia del Casale, uscite sconfitte a Padova.

“E’ andata proprio bene, il doppio ha saputo invertire la rotta con intelligenza e recuperare in maniera formidabile nel supertiebreak decisivo – afferma la Buchanan – La Schaefer ha fornito un grande contributo e dato una grossa mano, ora sarà determinante la prossima sfida in casa del Casale che affronteremo con la consueta attenzione a tutti i dettagli”.