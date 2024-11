Campetto da basket di Pegli, pronta la proposta di variante progettuale in accordo con la società proprietaria

Genova. Dopo la riunione di ieri con il Consorzio Condomini Quartiere Giardino, l’assessore comunale all’Urbanistica Mario Mascia con la società sportiva Basket Pegli questa mattina ha incontrato anche il Comitato Pegli Bene Comune.

Oggetto degli incontri la presentazione della variante progettuale richiesta dal Comune di Genova alla Basket Pegli, proprietaria del campetto da basket di via Salgari, per salvaguardare, migliorare ed implementare la fruibilità pubblica dell’area a fianco della porzione destinata alla realizzazione di alcuni parcheggi a raso.

“La proposta, illustrata dalla società Basket Pegli ieri al Consorzio Condomini Quartiere Giardino ed oggi al Comitato Pegli Bene Comune, riserva a destinazione pubblica il 50% dell’intero compendio, quindi ben più del 30% richiesto dalle norme di flessibilità per i servizi pubblici – spiega l’assessore Mascia – salvaguardando la permanenza nell’area di un canestro da basket con la sua struttura, con la tracciatura di una idonea area da tiro e con una idonea rete di protezione, l’inserimento a fianco di una nuova area giochi e la creazione dirimpetto di un emiciclo di sedute che garantisce accessibilità e fruibilità all’area anche delle persone con disabilità motoria in carrozzella. Come promesso, sin da agosto scorso quando è scoppiato il caso, mi sono adoperato affinché venissero recepite nel progetto della Basket Pegli, la società proprietaria dell’area, l’inserimento delle funzioni richieste per l’area di fruibilità pubblica da parte del Municipio, del Consorzio Condomini Quartiere Giardino e del Comitato Pegli Bene Comune. È stato un percorso laborioso – sottolinea Mascia – che ritengo soddisfacente sia per il metodo partecipativo adottato che per il risultato di restituire alla comunità pegliese un’area ancora più bella da vivere”.