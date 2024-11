Arte, fumetti, musica e artigianato: torna il Caligo Festival, l’evento che “appare come la nebbia che arriva dal mare”

Genova. Arte, fumetti, disegni, musica, e poi artigianato, podcast, video, mostre: all’Ostello Bello di via Balbi torna il Caligo Festival, l’evento “che accade, scompare e ritorna”, proprio come la nebbia che arriva dal mare portando con sé mistero e creatività.

L’appuntamento è per il 7 e l’8 dicembre per un’esperienza tra arte, illustrazione e suono: “È un fenomeno naturale che nasconde e svela, trasporta e contamina – spiegano gli organizzatori – Proprio come la nebbia costiera, il nostro festival pervade gli spazi per un attimo, lasciando dietro di sé intuizioni, storie e visioni future. Quest’anno, sotto il tema ‘Di Segni dal Futuro’, esploreremo ciò che ci aspetta, ciò che temiamo e ciò che non vorremmo mai accadesse”.

Tra gli eventi in calendario, la mostra di Tarocchi alla Scuola di Comics, la mostra di opere visive e sonore firmate da artisti come Sara Bissen, Fatomale e Quadrifluox, la registrazione del podcast Live “Caligo racconta”, con le voci di artisti e pensatori contemporanei che esploreranno storie di cambiamento e futuro insieme a ospiti come l’illustratore e fumettista genovese Enrico Macchiavello e l’artista e fumettista Cristina Portolano, insegnante di Lettering all’Accademia di Belle Arti di Bologna.

E poi ancora, la “battaglia di Illustrazione”, evento che unisce performance e arte live con la partecipazione di Pepita Ramone, il reading poetico al tramonto di Chiara De Cillis, Viola Lo Moro e Alma Spina, e il dj set di musica elettronica curato da Electropark.