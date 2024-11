Calcio a 5, Serie A2 Élite: Modena Cavezzo piega la CDM Futsal per 4-3

Cavezzo. La CDM Futsal vuole chiudere in bellezza una settimana che, fin qui, le ha portato in dono due vittorie di prestigio che hanno fatto risplendere il sole sulla classifica dei liguri. Sulla sua strada però c’è un Modena Cavezzo affamato di punti, che parte col piede sull’acceleratore e pressa subito gli avversari. Il primo tiro però è di marca CDM, con Avellano che impegna l’ex di turno Juninho. Spaccata e palla messa in angolo. La risposta del Modena passa dai piedi di Dudu Costa che al 4’ trova sulla sua strada le manone di Parodi.

Un minuto più tardi la CDM passa in vantaggio: contropiede innescato da Zanello, scambio con Ortisi che stoppa bene e calcia verso l’angolino, superando Juninho per l’1-0. Al 6’ la squadra di Hugo de Jesus trova anche il raddoppio, sempre col proprio capitano, al termine di un’azione da manuale del futsal. Triangolo in velocità, tutto di prima, fra Da Silva e Moragas, palla dentro per Ortisi che irrompe col sinistro e piazza in fondo al sacco il pallone del 2-0. Il Modena sembra alle corde e al 10’ Zanello rischia di far venir giù il Palazzetto con un tiro dalla propria area di rigore, Juninho è un po’ fuori dai pali ma il pallone si stampa sulla parte alta della traversa.

Al 13’ Martinez lavora bene un pallone sporco al limite dell’area della CDM, alza il pallonetto ma Ricci di testa sbroglia ed evita guai peggiori. L’occasione migliore per il Modena capita sempre al pivot argentino, al 17’ su un pallone non trattenuto da Parodi. Il suo tiro a porta sguarnita però esalta la reattività di Ricci che in scivolata salva sulla linea. Al 18’ però il Modena la riapre: Juninho parte in contropiede, avanza fino al limite e beffa Parodi con una conclusione a fil di palo che manda le due squadre negli spogliatoi sul punteggio di 2-1.

Nel secondo tempo Moragas va subito vicino al goal dopo uno scambio rapido con ortisi ma Juninho fa gli straordinari e mette in angolo. Al 4’ Da Silva ruba palla, tocco per Ortisi che la serve a Boaventura, piazzato del brasiliano che inganna Juninho e la CDM si riporta sul +2. Al 9’ il Modena reclama per un tocco di mano sulla linea di porta di Ricci su tiro di Ben Saad ma il braccio era aderente al corpo e l’arbitro fa proseguire. Il Modena torna in scia al 10’ con il tiro di Martinez che vale il 3-2 ma la CDM c’è e, al 14’, va vicina al poker con Moragas. La sua rasoiata viene deviata in angolo.

A 3.43 dal termine mister Checa si gioca la carta del portiere di movimento ma è negli ultimi due minuti che succede di tutto, con Dudu Costa che decide di prendere in mano la partita. Prima spinge in fondo al sacco un pallone vagante dopo il tiro di Ben Saad, poi a un minuto dalla sirena, elude l’uscita un po’ avventata di Parodi, si gira in un fazzoletto e trafigge ancora il portiere della CDM facendo esplodere di gioia la propria panchina. La CDM non può che gettarsi all’arrembaggio, arrivando anche a collezionare due nitide occasioni. La prima con Moragas che, di testa, da due passi, non riesce a mettere dentro un bolide scagliato dalla distanza da un compagno e la seconda con Ortisi che, sull’angolo di Moragas a meno di un secondo dalla sirena, si vede negare la rete del pareggio da una parata strepitosa di Juninho.

Finisce così, con i giocatori del Modena ad abbracciare il loro portiere e con quelli della CDM a masticare amaro per una vittoria sfumata in extremis, a causa di un paio di ingenuità che impediscono alla squadra di De Jesus di mettere la ciliegina sulla torta di una settimana comunque molto positiva.

Il tabellino del match:

MODENA CAVEZZO: Amarante, Martinez, Dudu Costa, Ben Saad, Cuomo, Vlasi, Juninho, Aieta, Campo, Matarese, Rondini, Aligante. All. Checa.

CDM FUTSAL: Ortisi, Schettino, Piccarreta, Avellano, Moragas, Boaventura, Da Silva, Pagliarulo, Parodi, Zanello, Ricci, Politano. All. De Jesus.

ARBITRI: Mella di Roma1 e Mitri di Albano Laziale – CRONO: Canella di Saronno.

RETI: 5.24 Ortisi, 6.51 Ortisi, 17.58 Juninho, 24.18 Boaventura, 30.20 Martinez, 37.42 Dudu Costa, 38.36 Dudu Costa.

NOTE: Ammoniti 6.26 Matarese, 8.39 Zanello, 18.16 Campo, 35.50 Ortisi, 39.45 Aligante.