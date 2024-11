Calcio a 5: il goal di Boaventura illude la CDM, al Palaconi di Cagliari festeggia la Leonardo

Cagliari. Trasferta amara per la CDM Futsal che, al Palaconi di Cagliari, deve cedere il passo ai padroni di casa della Leonardo, trovando sulla propria strada un altra prestazione maiuscola del portiere avversario, che stavolta risponde al nome di Manuel Erbi.

Ma andiamo con ordine e cominciamo dal fischio d’inizio: mister De Jesus parte con Parodi, Ortisi, Boaventura, Moragas e Da Silva, risponde la Leonardo con Erbi, Tidu, Marcio Garcia, Morando e Ibba. Il primo acuto è di Da Silva che, al volo, prova a concludere a rete sull’angolo di Ortisi ma Erbi fa buona guardia e in due tempi sventa anche il tap-in di Boaventura. I padroni di casa replicano con il destro rasoterra di Idda che però trova solo il fondo del campo. Al 5′ ci prova ancora Da Silva dalla distanza ma Erbi mette ancora in angolo. Un minuto dopo Boaventura si esibisce in uno slalom gigante da paura, seminando il panico fra le maglie della difesa arancionero. Erbi però esce bene e ne smorza il tiro a rete, permettendo ai suoi compagni di allontanare la minaccia. La Leonardo però non demorde e all’8′ va vicina al vantaggio con De Murtas che, con una rasoiata dalla distanza, cerca il secondo palo. Parodi però con i piedi mette sul fondo. Un minuto dopo però arriva davvero il goal per i padroni di casa con il tocco mancino sottomisura di Boi, alla prima rete stagionale.

La CDM prova a rispondere subito ma il missile terra-aria di Ricci si stampa esattamente sull’incrocio dei pali. Al 12′ Da Silva ci prova su punizione ma Erbi si fa trovare ancora prontissimo, la palla resta lì, ci si avventa Ortisi che però non riesce a tenere bassa la sua conclusione a rete. Ottima occasione per la CDM al 18′: Avellano pesca benissimo Ricci a pochi passi dalla porta di Erbi ma il suo tocco di prima termina sull’esterno della rete, dando solo l’illusione del goal. E’ questa l’ultima azione di un primo tempo piuttosto bloccato, fra due squadre contratte che si sono praticamente annullate a vicenda. A sparigliare le carte, almeno alla sirena, è il goal di Boi che manda al riposo la Leo avanti per 1-0.

La ripresa si apre con il giallo a Da Silva, per una spinta su Morando ma la prima occasione, per giunta doppia, è di marca sarda. Morando scappa alla marcatura e s’invola verso la porta, trovando però la risposta di Parodi. Sul pallone vagante si avventa Idda che alza troppo la mira. La CDM fa la voce grossa al 4′, con lo botta dalla lunga distanza di Boaventura che s’infila all’angolino, dove nemmeno Erbi può arrivare e fa 1-1. Goal importante per la squadra ma anche per il brasiliano numero 10, a secco dalla prima di campionato contro Cesena. Passa meno di un minuto e la CDM ha l’occasione del sorpasso, ancora col Boa, al termine di un triangolo largo con Moragas. La botta a colpo sicuro del numero 10 però si stampa proprio sul volto di Erbi che salva ancora la propria porta ma resta a terra. Al suo posto deve entrare, anche se solo per qualche giro di lancette, il classe 2006 Cossu, tempo però sufficiente per esibirsi in una bella parata sulla conclusione di Ortisi.

All’11’ il rientrante Erbi sfodera un autentico miracolo sulla conclusione, da pochi centimetri di distanza, del capitano della CDM, ben servito da Zanello. Il suo tap-in all’altezza del secondo palo, però, non fa che esaltare i riflessi del portiere della Leo. Un minuto dopo ci prova Ennas a far paura alla CDM, chiudendo però troppo la mira da posizione molto defilata. La palla sfila sul fondo non di molto, sotto lo sguardo interessato di Parodi. Il nuovo vantaggio della Leonardo arriva a 6.21 dal termine con la rete di Garcia che trova la deviazione da due passi che supera il portiere ospite. A questo punto mister De Jesus si gioca la carta Ortisi come portiere di movimento. L’occasione prova a crearsela Boaventura con una gran sventola col mancino che Erbi si fa sfuggire dalle mani ma la palla schizza comunque sopra la traversa. Ancora Erbi poco dopo, stavolta con i piedi sul tiro di Da Silva. L’ultimo minuto è un assalto all’arma bianca, con le conclusioni in rapida successione di Ricci, Boaventura, Da Silva e Ortisi. Il fortino della Leonardo però tiene bene e, alla fine, a far festa sono i padroni di casa.

Ecco il tabellino del match:

LEONARDO: Di Maio, Tidu, Ennas, Morando, Idda, Acco, Garcia Marcio, Boi, Cogotti, Erbi, Demurtas, Cossu. All. Petruso.

CDM FUTSAL: Ortisi, Schettino, Piccarreta, Avellano, Moragas, Boaventura, Da Silva, Parodi, Marino, Zanello, Ricci, Politano. All. De Jesus.

ARBITRI: Onesti di Pescara e Romeo di Roma 2 – CRONO: Ortu di Cagliari.

RETI: 9’05 Boi, 24’33 Boaventura, 33’39 Garcia

NOTE: Ammoniti Da Silva al 22’17, Acco al 27’43. Falli 3-0