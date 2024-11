Calcio a 5, CDM Futsal: un’altra serata positiva: 4-2 all’Elledì

Campo Ligure. La CDM Futsal va a caccia di conferme dopo l’esaltante vittoria contro il Pordenone, l’Elledì vuole confermare di essere squadra da altissima classifica.

Mister De Jesus parte con il quintetto Parodi, Boaventura, Ricci, Moragas e Avellano, mentre i gialloneri di Cuneo rispondono con Lamberti, Belsito, Cerbone, Dos Santos e Vincenti. E’ l’Elledì a provarci per prima, con Dos Santos che scalda le mani di Parodi. La replica della CDM capita sui piedi di Moragas, che parte in contropiede ma trova Lamberti prontissimo alla respinta sulla sua conclusione dalla fascia destra. Ancora Lamberti protagonista al 5’, sulla punizione rasoterra di Boaventura. Gran botta che il portiere giallonero disinnesca con i piedi.

All’8’ la CDM passa: gran corridoio in diagonale visto e trovato da Da Silva, che serve Boaventura a tu per tu con Lamberti. Il Boa è freddissimo e vede l’inserimento di Ortisi, lo serve con un passaggio corto che è un cioccolatino solo da scartare per il Gallo. Tapin da due passi e quinta rete in campionato per il capitano. L’Elledì prova a reagire ma la CDM chiude bene ogni spazio.

Le occasioni più nitide arrivano solo nel finale: al 18’ Boaventura su punizione spara un missile indirizzato sotto l’incrocio ma la deviazione provvidenziale di un avversario salva la porta ospite. Un minuto dopo è la CDM a rischiare: Dos Santos parte in contropiede, ma Parodi capisce tutto e gli esce sui piedi, mettendo in angolo fra le proteste dei giocatori gialloneri che chiedevano un tocco di mano fuori area del portiere di casa. L’ultima emozione del primo tempo arriva a 7 secondi dalla sirena: Parodi lancia lungo con le mani, Ortisi gira benissimo di testa con Lamberti che si fa sorprendere nella terra di nessuno fra la porta e l’attaccante. Il pallone però esce di un soffio sul fondo e le squadre vanno al riposo sull’1-0 per i padroni di casa.

Nella ripresa, ti aspetti l’assalto dell’Elledì e invece arrivano le reti della tranquillità per la CDM. E pensare che il primo squillo lo piazza Dos Santos con una gran botta che chiama Parodi al volo plastico. Al 3’ però Moragas ruba palla centralmente, appoggia a destra per Avellano che incrocia su Ricci. Piattone destro e rete del 2-0. Al 6’ l’azione si ripete in fotocopia, con Schettino a rubar palla e servire a destra Da Silva. Il brasiliano è freddo e, di prima intenzione, batte Lamberti per la terza volta. La CDM ora vola sulle ali dell’entusiasmo e all’8’ Moragas apparecchia per Boaventura che si presenta solo davanti al portiere avversario. Il pallonetto del numero 10 però è un po’ corto e sfuma l’occasione del poker.

L’Elledì non molla e va vicina al goal con Vincenti. Il suo tapin sottoporta sfila però sul fondo di un nulla. Al 9’ la partita rischia di cambiare: Cerbone entra in area e Avellano lo tocca. Per gli arbitri è rigore, che lo stesso Cerbone trasforma per il 3-1 che riaccende la speranza in casa giallonera. All’11’ Da Silva s’invola tutto solo, in un coast-to-coast da urlo, concluso con la veronica sull’uscita di Lamberti. Il suo tiro però trova l’opposizione di Belsito proprio sulla riga di porta. La gioia per il 4-1 è solo rimandata di qualche minuto perché al 17’ Ortisi inventa uno scavetto che premia la fuga di Schettino sulla sinistra, tocco per Moragas il cui tapin viene messo in angolo da Lamberti. Dal corner, il mancino di Ortisi è la conclusione perfetta, la palla s’infila sul primo palo e la CDM torna sul +3. Al 18’ l’Elledì trova la rete con Sandri che firma il definitivo 4-2.

Ecco il tabellino del match:

CDM FUTSAL: Ortisi, Schettino, Piccarreta, Avellano, Moragas, Boaventura, Da Silva, Pagliarulo, Parodi, Ricci, Zanello, Politano. All. De Jesus.

ELLEDÌ FC: Belsito, Sandri, Gallo, Oanea, Cerbone, Vincenti, Dos Santos, Novo, Lamberti, Garofano, Sorbo, Scavino. All. Belsito.

ARBITRI: Guadagnini e Soligo di Castelfranco Veneto – CRONO: Fantino di Savona.

RETI: 9.21 Ortisi, 23.58 Ricci, 26.01 Da Silva, 29.28 Cerbone (rig.), 37.28 Ortisi, 38.35 Sandri.

NOTE: Ammoniti Moragas a 8.28, Cerbone a 11.01, Ricci a 13.37.