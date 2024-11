Occupazione lampo all’ex Buridda, vigili del fuoco e polizia in via Bertani

Genova. Vigili del fuoco e forze dell’ordine questa mattina nell’edificio dell’ex facoltà di Economia in via Bertani, nel quartiere di Castelletto, che ieri pomeriggio è stato simbolicamente occupato (per la seconda volta) al termine della street parade per difendere la realtà del centro sociale Buridda, sgomberato la scorsa estate dalle sede dell’ex Magistero in corso Monte Grappa.

Stavolta non si è trattato di un vero e proprio sgombero, poiché all’interno non c’era nessuno e comunque nei piani degli occupanti c’era già la decisione di abbandonare lo stabile una volta trascorsa la serata, dato che la struttura è fatiscente e pericolante. Sul posto i pompieri che hanno effettuato verifiche tecniche, la polizia e gli agenti della Digos per eventuali questioni di sicurezza.

I giovani del Buridda erano stati sfrattati da via Bertani nel 2014, durante il mandato della giunta Doria, perché l’Università voleva trasformare l’edificio in uno studentato, ma il progetto non è mai partito e l’ex facoltà di Economia è rimasta inutilizzata. “Meglio occupato che abbandonato”, recita lo striscione lasciato appeso dai ragazzi. Anche l’ex Magistero circa 2mila metri quadrati più mille metri quadrati di spazi esterni, dovrebbe diventare infatti uno studentato con 66 alloggi e servizi grazie a un finanziamento di 10,5 milioni di fondi Pnrr.

Dopo lo sgombero del 30 luglio sono stati avviati contatti col Comune per trovare una soluzione e salvaguardare le attività del laboratorio sociale autogestito, ma, secondo quanto riferito dai ragazzi, l’unica offerta messa concretamente sul piatto dal sindaco Bucci (oggi presidente della Regione) è stato il trasferimento in uno dei forti sulle alture della città.