Bucci a Torino all’assemblea nazionale di Anci, ultima volta da sindaco di Genova

Genova. Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci oggi ha preso parte alla quarantunesima assemblea nazionale di Anci, in corso in questi giorni al Lingotto di Torino. L’evento, che vede la partecipazione di oltre cinquemila tra sindaci e amministratori da tutta Italia, rappresenta l’ultimo impegno dell’associazione dei comuni italiani al quale Bucci prende parte in veste di primo cittadino di Genova.

I lavori dell’assemblea sono stati aperti dall’intervento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha augurato un buon lavoro ai sindaci riuniti al Lingotto ricordando l’importanza vitale dei Comuni per il funzionamento del Paese, in prima linea nella gestione del territorio e nei rapporti con i cittadini e in grado di formare formidabili tessuti di connessione e cooperazione istituzionale.

Nel corso della visita il sindaco-presidente Bucci ha incontrato, tra gli altri, il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, il sindaco di Napoli e neoeletto presidente dell’Anci Gaetano Manfredi e il sindaco di Torino Stefano Lo Russo.

Regione Liguria e Comune di Genova, in collaborazione con la Camera di Commercio di Genova, hanno preso parte all’ Assemblea Anci con uno stand condiviso dedicato alla promozione delle eccellenze del territorio, dalla cultura alle tradizioni enogastronomiche liguri. Nello stand trovano spazio momenti dedicati alla degustazione dei prodotti liguri realizzati in collaborazione con il Consorzio di Tutela Basilico Genovese DOP, in partnership con Consorzio di tutela Olio Riviera Ligure DOP ed Enoteca Regionale Liguria.