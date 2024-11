Botti di Capodanno, a Genova torna l’ordinanza di divieto su tutte le aree pubbliche

Genova. “Stiamo predisponendo anche per questo periodo festivo l’ordinanza che vieterà la detenzione e l’utilizzo di fuori d’artificio e simili in vista di Capodanno, stiamo scrivendo il testo dell’ordinanza che interverrà sulle aree pubbliche del territorio comunale, purtroppo non abbiamo gli strumenti per intervenire in ambito privato”.

Lo ha detto l’assessore comunale genovese alla Protezione civile, Sicurezza e Polizia locale, Sergio Gambino, rispondendo a un’interrogazione di Fabio Ariotti, Lega, che ha domandato “quali misure intenda assumere l’amministrazione per regolamentare e limitare sul territorio cittadino i festeggiamenti pirotecnici a tutela della popolazione e degli animali”.

Ariotti ha ricordato i rischi del fenomeno, sia per le persone sia per cani e gatti, ad esempio, ma anche sottolineato il pericolo legato all’abbandono per strada, nei giorni successivi al Capodanno, di petardi e altri giochi pirotecnici inesplosi. “Spesso sono proprio i bambini a trovarli e a rischiare di ferirsi”, dice il consigliere.

Gambino ha aggiunto che il Comune potrà disporre una bonifica straordinaria delle strade proprio all’indomani della notte di San Silvestro.

Il consigliere Fabio Ariotti ha espresso l’auspicio che l’ordinanza possa entrare in vigore prima degli ultimi giorni dell’anno. “Già in queste settimane i ragazzi hanno iniziato a far esplodere petardi e simili nelle strade, e sarebbe anche importante che si facesse rispettare il divieto di vendita ai minori di 14 anni”.