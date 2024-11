Blue Economy e Basilicon Valley, Bucci: “Intelligenza artificiale da applicare all’economia del mare”

Genova. “Il primo browser per Internet è stato fatto qui a Genova, siamo sempre stati a un alto livello di innovazione molto alto e anche sul fronte dell’Intelligenza artificiale c’è la possibilità di poter essere all’avanguardia. In ogni caso c’è spazio per aumentare le applicazioni e per noi è particolarmente interessante poterle applicare a una componente industriale come la blue economy che è la nostra eccellenz,a in grado di far ottenere un effetto sinergico che ci rende primi al mondo. Ma lo sviluppo economico si deve tradurre in molteplici declinazioni che tengano conto dell’attenzione alle ricadute occupazionali, al sociale e all’ambiente”.

Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, intervenendo oggi al convegno sulla ‘Blue Economy e la Basilicon Valley’ all’Auditorium di Confindustria a Genova per parlare di innovazione, sostenibilità e sviluppo. “La tecnologia è fondamentale – ha sottolineato Bucci – ma non dobbiamo dimenticare che l’alta tecnologia è un mezzo e non un fine, perché l’innovazione deve conciliarsi con le ricadute occupazionali, sociali e ambientali”. “In Liguria – ha continuato Bucci – ci sono 180mila famiglie che vivono intorno alla blue economy, questo significa che se noi applichiamo l’alta tecnologia a questo settore possiamo davvero fare un salto di qualità”. “L’alta tecnologia – ha aggiunto il presidente della regione – deve però diventare parte integrante anche dei servizi ai cittadini, della sanità e dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro”.

Quattro sono le linee di sviluppo che verranno portate avanti in regione, secondo Bucci:” la prima è la logistica che vuol dire la portualità, la blue economy e l’intermodalità che è la grande forza dei porti; la seconda l’alta tecnologia dove c’entra anche l’Intelligenza artificiale, perché abbiamo aziende in questo settore, che sono il nostro vanto e continueremo a investire su questo; la terza è il turismo e la quarta il commercio che è trasversale rispetto a queste tecnologie e consente di aumentare la popolazione nel momento in cui aumentano i posti di lavoro. In più una Liguria che ha i cavi Internet che stiamo già collocando sul territorio e che ci hanno trasformato in un centro di eccellenza”. Bucci si è detto “pronto ad accogliere la sfida per fare della Liguria un centro di innovazione, un luogo in cui i giovani possano trovare le loro opportunità”.