“Attenti alle truffe del Black Friday”: le sei cose da fare per difendersi secondo Assoutenti

Genova. In occasione del Black Friday esistono concrete possibilità di essere truffati su web e social network da truffatori che utilizzano escamotage molto sofisticati tramite social network come Instagram, Telegram o Facebook, usando tag e messaggi privati che sponsorizzano link di siti che praticano sconti altissimi su ogni tipo di merce o di servizi.

Per questo motivo Assoutenti, come ogni anno si mobilita per guidare i consumatori negli acquisti di questi giorni di promozioni selvagge: “Nei prossimi giorni i tentativi di truffa si moltiplicheranno, pertanto Assoutenti invita i consumatori a prestare la massima attenzione: Diffidare da sconti troppo elevati e poco credibili; Verificare le condizioni per spese di spedizione o tasse, condizioni per eventuali resi; Verificare se promozioni sospette rimandano a finti siti di marchi famosi,per rubare in verità dati bancari e prosciugare i conti correnti; Non acquistare mai tramite annunci che contengono errori di ortografia, lingua o simili; Acquistare solo da coloro che riportano i dati del venditore , come partita IVA , numero di telefono dell’azienda e degli uffici preposti per eventuali reclami; Non fornire dati personali o informazioni bancarie sensibili e preferire i pagamenti alla consegna previo controllo della merce ricevuta”

“Nel caso di qualche dubbio concreto é preferibile rinuciare all’acquisto, rivolgendosi a fornitori abituali e sicuri – conclude la nota di Assoutenti – Per ogni eventuale ulteriore informazione meglio rivolgersi ad una delle Associazioni dei Consumatori presente in zona”.